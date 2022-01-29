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愛馬仕唇膏即將上市 三款「藝術家花園」色彩自帶迷人香氛
愛馬仕（HERMÈS）的Rouge Hermès唇妝系列推出了2022春夏限量版，以「藝術家的花園」作為靈感，打造暖融的陽光氣息，令人宛如置身春日花園，在清新、朝氣的氛圍中，妝點時髦新色。
Rouge Hermès春夏限量唇妝三種色調，以初春早晨天空、暖陽、波光粼粼的流水，作為色彩發想，在三種生機盎然的色彩中，交織仙境色調，以光線雕琢了清新、朝氣的視覺品味。在質地的運用上，三款限量版的唇色也呼應了色彩輕盈感，帶來亮澤透明的妝感，柔潤舒適；此外，愛馬仕香氛創意與傳承總監Christine Nagel，也為限定系列增添了專屬香氛，包括山金車、檀香木及當歸花蜜餞。
三款唇膏色彩，包括睡蓮玫瑰調（Rose Nymphéa），以柔嫩粉色為主，如同倒映在水面上的花顏，柔和而深邃；旱金蓮橙色調（Orange Capucine）則是相對活潑的色彩，象徵活力充沛、璀璨歡樂，散發陽光般的朝氣。波光淡粉調（Beige d’Eau）則是以自然寫意的色彩，呈現迷人的肌膚光澤。
向來著重工藝的愛馬仕，也設計了搶眼的唇膏管，由品牌彩妝產品設計師暨鞋履及珠寶部門創意總監Pierre Hardy親自為唇膏管搭配新色，表現印象派畫風，結合霓光耀眼的橙色、鮮綠色和變換的紅色系，將如鏡水色的澄澈感、或是縹緲薄霧的輕透感，紛陳在眼前；磁吸式的唇膏蓋可輕鬆開闔，而頂端的金色金屬藏書章，則是奢華表現。2022春夏限量版Rouge Hermès唇妝的唇膏管皆可替換蕊芯，將於2月1日起在全球上市。
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