愛馬仕唇膏即將上市 三款「藝術家花園」色彩自帶迷人香氛

愛馬仕（HERMÈS）的Rouge Hermès唇妝系列推出了2022春夏限量版，以「藝術家的花園」作為靈感，打造暖融的陽光氣息，令人宛如置身春日花園，在清新、朝氣的氛圍中，妝點時髦新色。

Rouge Hermès春夏限量唇妝三種色調，以初春早晨天空、暖陽、波光粼粼的流水，作為色彩發想，在三種生機盎然的色彩中，交織仙境色調，以光線雕琢了清新、朝氣的視覺品味。在質地的運用上，三款限量版的唇色也呼應了色彩輕盈感，帶來亮澤透明的妝感，柔潤舒適；此外，愛馬仕香氛創意與傳承總監Christine Nagel，也為限定系列增添了專屬香氛，包括山金車、檀香木及當歸花蜜餞。

三款唇膏色彩，包括睡蓮玫瑰調（Rose Nymphéa），以柔嫩粉色為主，如同倒映在水面上的花顏，柔和而深邃；旱金蓮橙色調（Orange Capucine）則是相對活潑的色彩，象徵活力充沛、璀璨歡樂，散發陽光般的朝氣。波光淡粉調（Beige d’Eau）則是以自然寫意的色彩，呈現迷人的肌膚光澤。