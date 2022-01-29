過年走春至桃園楊梅故事館 體驗陶竹藝文化

楊梅故事園區即日起至3月9日於西照閭辦理「匠心日常-楊梅陶與竹工藝展」，本次展出國寶竹藝大師戴阿爐製作的竹太師椅、竹椅凳等；及5位楊梅陶藝家展出多樣陶藝作品，民眾過年可到訪走走認識楊梅客庄工藝。

戴阿爐於楊梅富岡定居開業逾60年，13歲就跟著師傅學竹製家具，15歲出師，從竹農具到竹家具的製作，樣樣都難不倒他。一件竹藝品的工序道道都不能馬虎，戴阿爐說，客家人在去竹節時，會使用竹板夾住劈刀，而閩南人則是採用刨刀。從製作工序，展現不同族群的多元工法。

而5位陶藝家共展出42件作品，每件各具生機與特色，例如草是木陶創坊創辦人葉士綺，特別配合虎年創作「虎虎生風，期待2022」系列作品，呈現2隻造型獨特的小老虎，充滿威風又沉穩的模樣非常討喜。

另楊梅故事園區「好窩有花」花藝咖啡廳則於2月10日至3月27日辦理「既秀而美話蠟染展」，由藝術家陳秀美展出13幅花系列創作，如「花開蝶滿枝」作品中呈現蠟與顏料，層層交疊、交錯及冰裂紋，創作出色澤與線條的生命力。