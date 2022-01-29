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鐵孩子創作戶外展、室內奇南香沉香展 嘉縣藝起迎春
「藝術迎新春」！嘉義縣表演藝術中心新春連假，在戶外展示「嘉義鐵孩子」賴銘傳老師藝術創作，室內展覽廳有「奇南香暨沉香珍寶展」，文化觀光局透過藝術拜年，歡迎回嘉走春。
有別於往年，位在民雄鄉的表藝中心今年以「藝術」迎春，邀請「嘉義鐵孩子」-民雄在地藝術家賴銘傳在表藝中心入口處打造裝置藝術微型展示，以動物樂園模式呈現年節歡樂氣氛，適合親子拍照打卡。
展覽廳有「奇南香暨沉香珍寶展」，展出難得一見、經過千年發展的珍寶，提醒春節出遊，遵守防疫措施。文化觀光局長許有仁說，賴銘傳是民雄在地藝術家，「藝術結合環保」是創作最大特色，將廢料鐵器製成可愛藝術品，大家給他取名字叫「嘉義鐵孩子」。
賴老師在中心入口處共展出9件作品，透過凝結在地情感與溫度，讓民眾有不同的感受。「奇南香暨沉香珍寶展」陳列越南國寶級奇南香及沉香精品，既稀有又珍貴，展期即日起至3月1日止；「奇南香暨沉香珍寶展」展期22日至2月6日止，每日上午9點到下午5點免費入場，春節不休館。
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