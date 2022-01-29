鳥居、竹編花燈、蜂巢、螺絲 岡山燈藝節展地方特色

高雄市山區公所主辦位於岡山公園的「2022岡山燈藝節」，預計於2月1日展至2月28日，岡山區公所表示，今年延續去年以「竹編」為題材，邀請多位藝術家將岡山特色螺絲、蜂巢等融入花燈作品，另將公園特色鳥居掛上「岡山」字樣大紅燈籠，就像在日本看花燈，邀請民眾過年期間前往拍照打卡。

岡山區長黃中中表示，今年的燈藝節構思上延續去年的脈絡，與在地青年藝術家繼續合作，用竹編呈現了多組帶有祈福、祈願意象的作品，並結合更多元化的創作形式，再次透過燈光和藝術作品，呈現岡山的特色和文化。

岡山區公所表示，本次邀請岡山在地青年藝術家陳詠笙帶領團隊以竹編藝術，結合對家鄉的觀察及傳統技藝，做出獨到的「岡山味」，另邀知名玻璃藝術家蘇子聰、投入於燈藝數十年的翁賢良與黃敏芳共同創作，以玻璃工藝、再生材料、傳統燈藝等多媒材點亮岡山公園每個角落。