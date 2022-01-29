冬奧在即 Qeelin推冠軍熊貓Champion Bo Bo 滑雪賣萌

雖然台灣平地並不下雪，但昨日晚間玉山山頂罕見下雪，雖然今日早晨已經融雪、但轉瞬即逝的奇蹟仍讓人忍不住讚嘆白色的魔法魅力。東方珠寶品牌Qeelin推出新款Champion Bo Bo系列珠寶，將小熊打造成穿梭山間的滑雪健將，可愛賣萌。

逗趣的小熊一直是Qeelin的品牌DNA之一，而以熊貓為靈感的Bo Bo系列，本次則像是因為北京冬季奧運的來臨，讓小熊紛紛穿上了護目鏡、雪撬、雪帽，甚至比出 YA的勝利手勢。Champion Bo Bo系列珠寶通過3D製作工藝、精製的細工鑲嵌，揉合了鑽石、黑鑽石、紅寶石、珍珠母貝，並穿插運用了18K白金、玫瑰金，十足閃耀。