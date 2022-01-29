聽新聞
test
0:00 / 0:00
冬奧在即 Qeelin推冠軍熊貓Champion Bo Bo 滑雪賣萌
雖然台灣平地並不下雪，但昨日晚間玉山山頂罕見下雪，雖然今日早晨已經融雪、但轉瞬即逝的奇蹟仍讓人忍不住讚嘆白色的魔法魅力。東方珠寶品牌Qeelin推出新款Champion Bo Bo系列珠寶，將小熊打造成穿梭山間的滑雪健將，可愛賣萌。
逗趣的小熊一直是Qeelin的品牌DNA之一，而以熊貓為靈感的Bo Bo系列，本次則像是因為北京冬季奧運的來臨，讓小熊紛紛穿上了護目鏡、雪撬、雪帽，甚至比出 YA的勝利手勢。Champion Bo Bo系列珠寶通過3D製作工藝、精製的細工鑲嵌，揉合了鑽石、黑鑽石、紅寶石、珍珠母貝，並穿插運用了18K白金、玫瑰金，十足閃耀。
多款「滑雪小將」又分Hip、Gumi、Ski，其中最閃耀的一只是為Champion Bo Bo 18K白金、玫瑰金鑲鑽紅寶石珍珠母貝吊墜，全球限量28只，價格店洽；另有一款Qeelin Hip Bo Bo 18K白金、玫瑰金鑲鑽吊墜，展現出滑雪、嘻哈的街頭活力，訂價則為75萬8,000元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言