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春節年菜大挑戰 2美女議員參選人基隆區漁會廚藝PK

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
春節年菜大挑戰，2美女議員參選人基隆區漁會廚藝PK。記者游明煌／翻攝
春節年菜大挑戰，2美女議員參選人基隆區漁會廚藝PK。記者游明煌／翻攝

春節連假9天今天開始，今年受到疫情影響，多數家庭選擇回到家中吃除夕團圓飯，但很多媽媽煩惱該準備哪些年菜，為了吸引選民注意，原本都是市長林右昌秘書，轉戰安樂區、七堵區市議員的游本明、曾怡芳，昨天結合基隆在地農漁產品，下廚各推薦3道年菜，教民眾怎麼煮。

游本明準備飛魚軟香腸、白帶魚捲及當歸醉蝦，她表示，考量很多職業婦女都會忙到過年前一刻，沒有辦法準備很多功夫菜，3道料理除了大朋友小朋友都合適外，更可以快速上桌。其中當歸醉蝦是結合她家中藥行的中藥材，在寒冷的過年可以暖胃又補身。

曾怡芳準備海菜炒蛋、山藥三椒佐干貝及好彩頭關東煮，她表示，都是基隆在地食材，在做菜的同時顧及到孩子的喜愛，料理簡單、快速，是適合職業婦女可以準備的年菜。

基隆區漁會理事長簡建輝與總幹事陳文欽擔任評審，針對這6道年菜都給不錯的評價。簡建輝表示，2人使用的都是基隆本港在地的農漁食材，只要新鮮就美味，歡迎民眾在除夕中午前到漁會，可以買到過年的海產食材，有各種不同組合，可上漁會網站查詢。

基隆區漁會說，自疫情發生後，網購漁貨的銷量增加約有三成以上，很多宅男、宅女和家庭主婦都利用網購。漁會推出3組年節禮盒，有本港大明蝦、軟絲、紅條、石斑魚、虎仔魚、白鯧、鮑魚等，A、B、C不同組合，可依需求選購。

民眾除夕圍爐很多家庭都會選擇鍋，基隆市衛生局則建議，傳統年菜有佛跳牆、東坡肉、米糕、炸蝦等，多半是油炸、糖醋、勾芡等油脂熱量偏高，可多加蔬果入菜，一來食材費可降低，也可降低熱量。圍爐火鍋加入花椰菜、高麗菜、青江菜、蘿蔔、杏鮑菇等，都可讓湯頭鮮美且減少負擔。

春節年菜大挑戰，2美女議員參選人基隆區漁會廚藝PK。記者游明煌／翻攝
春節年菜大挑戰，2美女議員參選人基隆區漁會廚藝PK。記者游明煌／翻攝

基隆 年菜 除夕

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