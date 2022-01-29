「先喝道」開工優惠！貴婦最愛玫瑰鮮奶拿鐵第二杯半價

台灣下午茶知名品牌「古典玫瑰園」旗下「先喝道」，首度推出開工日優惠「虎年開工浪漫不憂鬱」，品牌三款經典主打英式玫瑰鮮奶拿鐵、招牌英式水果茶、英式蜜桃水果茶，祭出2月7日開工日全台第二杯半價活動。活動限門市外帶，外送不適用。

「古典玫瑰園」旗下的「先喝道」，走經典英式風格，繼今年台中、彰化陸續拓點後，虎年將繼續於全台各縣市展開據點，除在一級百貨站穩銷售排行外，2020年下半年已展店10店，預計今年再展30店，達全台50家門市，並計畫於加拿大開展海外營運體系。

「古典玫瑰園」挾著「台灣最大英國茶經營體系」的豐富資源，以及30年來品牌的認知度，自2016年創立「先喝道」手搖飲品牌，打造出台灣第一個同時結合「英國製茶大師」調配好茶與「玫瑰藝術家」設計的頂級手搖飲品牌，視覺、味覺全面提升。

其中，尤以杯子最具特色，由曾經擔任英國皇家御用瓷器品牌設計師的著名藝術家(也是古典玫瑰園創辦人)黃騰輝親自繪製，將台灣手搖杯文化直接提升到藝術層次，廣受貴婦群顧客熱愛，目前月銷已破50萬杯，被稱為「貴婦手搖茶」。

優惠活動不適用外送及電話預訂，一律採現場排隊、現場取茶，限同品項，. 每人限購2組四杯，售完為止。