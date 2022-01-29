虎你發財！盤點全台40家烘焙坊的「虎皮蛋糕」

幾乎所有麵包店架上都能看見的國民點心「虎皮蛋糕」，絕對是2022虎年必吃甜點。它以戚風蛋糕捲起香醇鮮奶油或甜果醬，最外層的虎皮花紋蛋糕則有濃濃的蛋香，雖然簡樸，經典滋味卻是大家童年的共同回憶。

虎皮蛋糕看似簡單，其實做工頗為繁瑣，必須分別製作戚風蛋糕、虎皮跟鮮奶油，除了將蛋糕片組合捲起不易，虎紋要烤得明顯不焦黑更是考驗師傅真功夫，可算是古早味蛋糕裡的功夫甜點。

今年適逢喜迎虎年，「虎皮蛋糕」更顯應景。食品原料商德麥食品因此特別號召全台近40間店家一同推出各種虎皮蛋糕，讓大家重溫記憶中的幸福滋味，還能吃進好兆頭「虎你旺」整年！

全台虎皮蛋糕聯名店家

●台北市、新北市

木村屋、小潘蛋糕坊、DAILY BAKERY得立、揚名烘焙坊、貴族蛋糕、奇新蛋糕、和泰興、君城本家

●桃園

巧福西點、暖男麵包舖

●新竹

新竹牧場、艾立蛋糕竹北店

●台中

波士頓烘培坊、哈莉歐經典麵包坊、聯翔餅店忠孝店

●雲林

金座烘焙坊、今日手作烘焙、晶晶蛋糕城、藝芝坊烘焙坊、毛豆烘焙麵包屋

●嘉義

貓尾巴麵包店、巧麥西點麵包、吉米鹿烘焙坊、豬小妹手感烘焙窩、歐香藝術蛋糕坊

●台南

勤耕現烤蛋糕、手握幸福烘焙坊、鳳媽媽手製烘焙、全味香精緻烘焙坊、佳慶烘焙坊、千家軒烘焙坊、台南大飯店

●高雄

奧瑪烘焙

●宜蘭

北海道菓子烘焙坊、喜互惠超市

●花蓮