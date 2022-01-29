不畏疫情！台南又有新飯店進駐 安平雅樂軒酒店今開幕

萬豪國際集團旗下的台南安平雅樂軒酒店今天開幕，位在古蹟億載金城對面並鄰近安平老街、漁光島等熱門觀光景點，旅宿業紛搶春節商機，卻遇上疫情升溫，台南旅宿平均退訂約3成，不過，市府觀光旅遊局長郭貞慧對於這一波疫情影響仍保持樂觀。

近年台南觀光市場被看好，尤其安平旅宿將進入「新戰國時代」，多家飯店將進駐。今天開幕的雅樂軒酒店擁有115間客房，以安平港的設計風格為靈感，並在每間客房展示當地藝術家的藝術作品，融合音樂、藝術和社交，為全新的時尚場所。

在安平水景公園旁的福爾摩沙遊艇酒店，是台南首間擁有專屬遊艇碼頭的酒店，規畫200多間客房，未來會結合遊艇水上休閒活動，住宿部分預計今年上半年營運。亞果遊艇城與悅榕集團合作的悅椿軒酒店也即將坐落在安平港亞果遊艇城內，打造濱海度假村，並導入酒店式管理系統。另外，北區成功路上禧榕軒大飯店也將在今年開幕。

本月國內疫情攀升，出現多條傳播鏈，各縣市旅宿業嚴陣以待，擔心春節商機受影響。台南市旅館商業同業公會理事長吳俊泰指出，台南春節訂房往年有9成以上，但今年本土疫情爆發後至今已平均退訂3成。

觀旅局長郭貞慧說，目前旅宿平均訂房率約7成多，部分旅館維持9成、民宿約7成，這兩年因疫情關係，許多民眾旅遊的模式也跟著改變，會觀望疫情發展才臨時訂房出遊，多數業者仍是抱持樂觀態度。