日本鹿兒島和牛、橫膈膜吃到飽！上村牧場加價購99元起

不必花大錢也可以品嘗道地的日本和牛！主打「和牛燒肉吃到飽」的上村牧場，為回饋台灣顧客，挑選2大人氣肉品─薩摩牛精選霜降和牛、橫膈膜，讓消費者加價購即可吃到飽。

上村牧場在日本鹿兒島擁有自有牧場，從飼料加工、職人飼養和牛、肉品加工到出口，皆可一條龍完成，也因此品質有保障，可提供真正的「日本和牛」。

活動自即日起至2月15日，免費加入上村牧場Line@會員，點購經典燒肉派對套餐100分鐘(平日799元/人、假日899元/人)加價249元，或嚴選澳洲和牛套餐100分鐘(1,399元/人)加價99元，即可享有薩摩牛 特選霜降和牛、橫膈膜吃到飽，相當於1,048元起即可品嘗兩大高檔食材。業者指出，這兩項加購吃的頂級食材，也是自開店以來點購率最高的餐點。

台灣和民董事長表示，上村牧場來台開店的目的，就是要讓台灣消費者以平實的價格享用道地的日本和牛，除了日本和牛加價購，即日起至2月13日另祭出消費滿千元抽好運的春節活動。

上村牧場 微風北車店

營業時間：10:00~22:00

地址：台北市中正區北平西路 3號（微風台北車站2樓）

電話：(02) 2311-5592

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