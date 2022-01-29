聽新聞
test
0:00 / 0:00
日本鹿兒島和牛、橫膈膜吃到飽！上村牧場加價購99元起
不必花大錢也可以品嘗道地的日本和牛！主打「和牛燒肉吃到飽」的上村牧場，為回饋台灣顧客，挑選2大人氣肉品─薩摩牛精選霜降和牛、橫膈膜，讓消費者加價購即可吃到飽。
上村牧場在日本鹿兒島擁有自有牧場，從飼料加工、職人飼養和牛、肉品加工到出口，皆可一條龍完成，也因此品質有保障，可提供真正的「日本和牛」。
活動自即日起至2月15日，免費加入上村牧場Line@會員，點購經典燒肉派對套餐100分鐘(平日799元/人、假日899元/人)加價249元，或嚴選澳洲和牛套餐100分鐘(1,399元/人)加價99元，即可享有薩摩牛 特選霜降和牛、橫膈膜吃到飽，相當於1,048元起即可品嘗兩大高檔食材。業者指出，這兩項加購吃的頂級食材，也是自開店以來點購率最高的餐點。
台灣和民董事長表示，上村牧場來台開店的目的，就是要讓台灣消費者以平實的價格享用道地的日本和牛，除了日本和牛加價購，即日起至2月13日另祭出消費滿千元抽好運的春節活動。
上村牧場 微風北車店
營業時間：10:00~22:00
地址：台北市中正區北平西路 3號（微風台北車站2樓）
電話：(02) 2311-5592
上村牧場FB粉絲團：https://www.facebook.com/kamimura.Taiwan
線上預約訂位：https://tw.eztable.com/restaurant/16250
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言