長達12天「買一送一」！盤點6大連鎖咖啡「開工優惠」
新年到，連鎖咖啡品牌也端出新飲品，外加超值優惠，其中又以「開工日」買一送一最受歡迎，今年特別的是不只1日優惠，最長可達12天「第二杯免費」。
●秒到巴黎！路易莎「拿鐵歐蕾」新上市
連鎖精品咖啡品牌路易莎，將在大年初一(2/1)推出新品「拿鐵歐蕾」，不同於一般拿鐵，這款「拿鐵歐蕾」是法國人經典早餐必備，講究的法國人咖啡與牛奶都需達「完美比例」，來杯路易莎暖暖的「拿鐵歐蕾」，有如秒到巴黎。
此外，路易莎也在2/7起推出開工慶優惠活動，2/7(一)至2/11(五)連續5天早上11:00前咖啡品項(不含手沖，相同容量/風味/冰熱)第二杯半價。
●喝好點過好年！cama café 「本日精品」第2杯半價
迎接新年新氣象，camacafé在農曆年前最後一周上班日1/25(二)至1/30(日)，推出「本日精品」系列大杯第2杯半價優惠活動。2/7(一)至2/13(日)開工優惠，camacafé會員憑cama APP會員優惠券可享「精品手沖免費中杯升級大杯」優惠。
●開工慶！85℃大杯咖啡第2杯20元
2/7開工日，全台85℃從早上10點到晚上8點，所有的大杯咖啡系列第二杯特價只要20元。緊接著2/10到2/14，85℃推出兩款情人節套餐，指定切片蛋糕加一杯指定飲料只要99元，85 Cafe APP註冊會員在期間購買任一款情人節優惠套餐，還能抽平日雙人住宿券（共16名），消費筆數越多中獎機會越大。
●出示圖卡享優惠！丹堤大杯飲品買一送一
2/7開工日，丹堤咖啡祭出當日外帶全系列大杯以上飲品買一送一的優惠，來振奮虎年第一個開工日，邀請朋友一起來喝丹堤咖啡慶開工。當日消費者只要出示電子優惠圖示，即可於全台門市享全系列大杯以上飲品買一送一(以價格低的飲品優先贈送)，並可多杯購買，但只限於一次領取。
●連12日！黑浮咖啡「草莓季」夢幻飲品買一送一
結束9天連假不憂鬱，黑浮咖啡為上班族獻上開工最療癒的草莓限定飲品買一送一。於2/7(一)至2/18(五)純濃草莓起司歐蕾、極致草莓餅乾起司冰沙，任選同品項買一送一。
活動期間可至APP領取優惠票券「草莓飲品買一送一兌換券」，即享純濃草莓起司歐蕾/極致草莓餅乾起司冰沙任選同品項買一送一。下載APP領券：http://onelink.to/dfeat4(須用手機開啟)。
●療癒絕配！奎克咖啡海鹽焦糖草莓果昔買一送一
奎克咖啡也為上班族獻上開工最療癒的絕配，2/7(一)至2/11(五)連續5天，至黑浮國際餐飲APP，領取優惠票券，即可享有草莓季限定飲品買一送一。
新品「海鹽焦糖草莓果昔」，是將鮮甜的草莓切丁、熬煮成草莓果粒醬，揉和濃郁的焦糖與頂級豆漿，獨創出酸甜草莓滋味中，帶有滑順豆奶香的沁甜果昔。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言