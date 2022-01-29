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長達12天「買一送一」！盤點6大連鎖咖啡「開工優惠」

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長達12天「買一送一」！盤點6大連鎖咖啡「開工優惠」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
路易莎連續5日開工慶優惠，為上班族打氣。圖／路易莎提供
路易莎連續5日開工慶優惠，為上班族打氣。圖／路易莎提供

新年到，連鎖咖啡品牌也端出新飲品，外加超值優惠，其中又以「開工日」買一送一最受歡迎，今年特別的是不只1日優惠，最長可達12天「第二杯免費」。

●秒到巴黎！路易莎「拿鐵歐蕾」新上市

連鎖精品咖啡品牌路易莎，將在大年初一(2/1)推出新品「拿鐵歐蕾」，不同於一般拿鐵，這款「拿鐵歐蕾」是法國人經典早餐必備，講究的法國人咖啡與牛奶都需達「完美比例」，來杯路易莎暖暖的「拿鐵歐蕾」，有如秒到巴黎。

此外，路易莎也在2/7起推出開工慶優惠活動，2/7(一)至2/11(五)連續5天早上11:00前咖啡品項(不含手沖，相同容量/風味/冰熱)第二杯半價。

●喝好點過好年！cama café 「本日精品」第2杯半價

精品手沖咖啡，會員免費中杯升級大杯。圖／cama café 提供
精品手沖咖啡，會員免費中杯升級大杯。圖／cama café 提供

迎接新年新氣象，camacafé在農曆年前最後一周上班日1/25(二)至1/30(日)，推出「本日精品」系列大杯第2杯半價優惠活動。2/7(一)至2/13(日)開工優惠，camacafé會員憑cama APP會員優惠券可享「精品手沖免費中杯升級大杯」優惠。

●開工慶！85℃大杯咖啡第2杯20元

2/7開工日，全台85℃從早上10點到晚上8點，所有的大杯咖啡系列第二杯特價只要20元。圖／85℃提供
2/7開工日，全台85℃從早上10點到晚上8點，所有的大杯咖啡系列第二杯特價只要20元。圖／85℃提供

2/7開工日，全台85℃從早上10點到晚上8點，所有的大杯咖啡系列第二杯特價只要20元。緊接著2/10到2/14，85℃推出兩款情人節套餐，指定切片蛋糕加一杯指定飲料只要99元，85 Cafe APP註冊會員在期間購買任一款情人節優惠套餐，還能抽平日雙人住宿券（共16名），消費筆數越多中獎機會越大。

●出示圖卡享優惠！丹堤大杯飲品買一送一

丹堤咖啡開工大吉，推買一送一優惠。圖／丹堤咖啡提供
丹堤咖啡開工大吉，推買一送一優惠。圖／丹堤咖啡提供

2/7開工日，丹堤咖啡祭出當日外帶全系列大杯以上飲品買一送一的優惠，來振奮虎年第一個開工日，邀請朋友一起來喝丹堤咖啡慶開工。當日消費者只要出示電子優惠圖示，即可於全台門市享全系列大杯以上飲品買一送一(以價格低的飲品優先贈送)，並可多杯購買，但只限於一次領取。

●連12日！黑浮咖啡「草莓季」夢幻飲品買一送一

黑浮咖啡開工優惠連12日，推出「草莓季」夢幻飲品買一送一。圖／黑浮咖啡提供
黑浮咖啡開工優惠連12日，推出「草莓季」夢幻飲品買一送一。圖／黑浮咖啡提供

結束9天連假不憂鬱，黑浮咖啡為上班族獻上開工最療癒的草莓限定飲品買一送一。於2/7(一)至2/18(五)純濃草莓起司歐蕾、極致草莓餅乾起司冰沙，任選同品項買一送一。

活動期間可至APP領取優惠票券「草莓飲品買一送一兌換券」，即享純濃草莓起司歐蕾/極致草莓餅乾起司冰沙任選同品項買一送一。下載APP領券：http://onelink.to/dfeat4(須用手機開啟)。

●療癒絕配！奎克咖啡海鹽焦糖草莓果昔買一送一

奎克咖啡開工買一送一，繽紛草莓系超療癒。圖／奎克咖啡提供
奎克咖啡開工買一送一，繽紛草莓系超療癒。圖／奎克咖啡提供

奎克咖啡也為上班族獻上開工最療癒的絕配，2/7(一)至2/11(五)連續5天，至黑浮國際餐飲APP，領取優惠票券，即可享有草莓季限定飲品買一送一。

新品「海鹽焦糖草莓果昔」，是將鮮甜的草莓切丁、熬煮成草莓果粒醬，揉和濃郁的焦糖與頂級豆漿，獨創出酸甜草莓滋味中，帶有滑順豆奶香的沁甜果昔。

咖啡 路易莎

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