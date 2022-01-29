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「結局滿分」韓劇《那年，我們的夏天》金多美 清新穿搭拎小資女包款

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
金多美在《那年，我們的夏天》身穿3.1 Phillip Lim的深褐色法蘭絨外套，搭配LONGCHAMP灰色Roseau包。圖／截自Netflix
金多美在《那年，我們的夏天》身穿3.1 Phillip Lim的深褐色法蘭絨外套，搭配LONGCHAMP灰色Roseau包。圖／截自Netflix

近期韓劇中，最清淡卻又最令人回味的莫過於《那年，我們的夏天》，男女主角崔宇植、金多美的CP合襯度，也讓劇迷們期待他們假戲真做，漂亮的收尾獲得網友評價「近期結局滿分的韓劇」，而金多美在劇中與崔宇植的情感線，從中學時期就展開，因此她的穿搭也多以大地色系的簡約、輕齡感為主，具有親切感，最後一集配襯LONGCHAMP的Roseau包款，孫藝真也曾在《愛的迫降》中選用同系列。

金多美的各式清新穿搭，有學院風的清爽，也在崔宇植眼中成了閃閃發亮的女孩，最後一集兩人在碰面時互執對方的手，確認彼此的心意，四目相對的濃情中，金多美置放在身邊的包款，就是灰色的Roseau，她搭配了3.1 Phillip Lim的深褐色法蘭絨外套，闊肩窄腰的設計顯得時髦，加上卡其色長褲形成視覺上的簡約纖瘦，170公分高的身型，輕鬆呈現都會穿搭的俐落。

LONGCHAMP的2022春夏Roseau系列以水桶包型作為變化，展現當代女性的率性氣質，具有辨識度的竹節釦設計，結合全新水桶包身，推出灰色、黑色、磚紅色和檸檬黃等色彩，金多美選用灰色款，在獨立自信的氛圍中，不失活潑氛圍。

Roseau檸檬黃水桶包，16,300元。圖／LONGCHAMP提供
Roseau檸檬黃水桶包，16,300元。圖／LONGCHAMP提供
Roseau磚紅色水桶包 ，16,300元。圖／LONGCHAMP提供
Roseau磚紅色水桶包 ，16,300元。圖／LONGCHAMP提供
金多美在《那年，我們的夏天》身穿3.1 Phillip Lim的深褐色法蘭絨外套，搭配LONGCHAMP灰色Roseau包。圖／截自Netflix
金多美在《那年，我們的夏天》身穿3.1 Phillip Lim的深褐色法蘭絨外套，搭配LONGCHAMP灰色Roseau包。圖／截自Netflix
Roseau灰色水桶包，16,300元。圖／LONGCHAMP提供
Roseau灰色水桶包，16,300元。圖／LONGCHAMP提供
Roseau黑色水桶包，16,300元。圖／LONGCHAMP提供
Roseau黑色水桶包，16,300元。圖／LONGCHAMP提供

韓劇

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