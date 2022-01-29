新竹動物園特製年菜 老虎吃滿肉大餐、浣熊大啖蔬果船

農曆年家戶團圓吃年菜，動物園也不例外！新竹市立動物園今年巧思為動物製作專屬年菜。不僅為老虎兄弟「六福」、「來福」準備滿肉大餐，浣熊則有蔬果船及特製雞蛋春捲，也讓猴子大啖地瓜及燕麥製成糕餅；園方說，這些年菜及點心能培養動物豐富行為，同時照顧牠們營養均衡。

新竹市立動物園園長楊礎遠說，動物園每年過年都會為動物準備營養應景年菜，今年逢虎年，特別祭出由牛肉、全雞和羊骨組成的「滿肉大餐」給老虎兄弟，貪吃的六福還偷吃了來福的牛肉，兩兄弟都吃得相當滿足。

北美浣熊及長鼻浣熊吃的則是豐富華麗的蔬果船，為均衡營養，保育員在香甜的柳丁內加入青椒及白蘿蔔，讓年菜美觀又兼具健康。今年也為平常吃素的浣熊準備葷食小點，由雞蛋、雞肉、地瓜泥及一點蔬菜，特製而成的雞蛋春捲，保育員更在外觀做了虎年小巧思，吸引浣熊搶食。

楊礎遠說，新竹市立動物園準備特製年菜及點心是為了培養動物的豐富行為以及營養的均衡，有時動物也學會觀察保育員的動作。如馬來猴家族看到保育員都會往前聚集，期待點心的到來，今年也為馬來猴準備無負擔的地瓜及燕麥製成的糕餅，大小猴子都開心上前享用保育員精心準備的點心。