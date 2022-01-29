新竹巨城春節活動滿檔 初一舞獅戰鼓、588份紅包牆迎賓

迎接農曆新年，新竹市Big City遠東巨城購物中心活動滿檔，由北台灣唯一「Muse動漫淘樂園」搶先開跑，大年初一舞獅搭配戰鼓演出、588份開春紅包禮迎賓，還有巨城五大復古美景拍照打卡抽開運金等精彩節目。2月1日至16日指定專櫃當日單筆消費滿888更有機會抽中Gogoro，虎虎生豐福氣一整年。

動漫迷引頸期盼的「Muse動漫淘樂園」即日起至2月28日在巨城1F創藝廳登場；現場有3公尺高的《鬼滅之刃》人氣角色「嘴平伊之助」氣球偶領軍，帶來獨家經典場景供打卡拍照，動漫神劇《夏目友人帳》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《JOJO 的奇妙冒險》等日本原裝熱門商品5折起，還有獨賣首發新品、紅配綠1+1超值挖寶區以及限定福袋。

巨城大年初一迎新年，早上10點30分由祥獅獻瑞慶開年，早上11點正式開店迎賓道賀新年好，大門口將有一整面紅包牆，限量588份供民眾討個好彩頭；下午2點雷霆戰鼓將帶來震撼人心的演出；年初二至年初六也邀來街頭藝人輪番帶來雜耍戲劇、花式劍玉、軟骨特技與火舞等。

除了戶外活動精彩、數位活動同樣豐富，巨城「Big回憶 打卡舊時光」搭上復古列車佈置五大華麗造景，初一至初六在指定景點拍照打卡，並上傳巨城FB粉絲專頁或IG，就有機會抽中購物抵用券；即日起成為巨城APP會員還可以參加數位紅包搶搶樂，玩越多獨家好禮獎越多。

因應疫情，巨城「得來速」強勢回歸，即日起透過巨城APP美食外送服務線上預約外帶或電話訂餐外帶，於約定時間至民權路創藝大樓前專用車道，享免下車快速取餐服務，近百家餐飲品牌、超過1500項美食商品供消費者選擇，巨城線上宅配服務專區各式年節禮盒、美食甜點、居家生活雜貨等萬件商品，一指選購輕鬆送到家。