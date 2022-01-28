最低64折！柏克金串燒、餐盒外帶有「優惠組」
台灣疫情升溫，為了讓大家安心過年，金車柏克金餐酒集團位於信義區松仁路的「柏克金燒肉/串燒吧」自 1/29起，推出外帶自取「雙人熟食套餐」與「四人串烤套餐」，每日限量前5組優惠組合最低64折，還有消費滿千送柏克金啤酒與白博士抗菌濕巾、串燒買4送1優惠。
此次外帶品項，不須再火烤烹飪，有多達14種不同品項的串燒，帶回家即可立即品嘗。此外，業者也推出免下車取餐服務，只要電話或網路預訂餐點、時間，就有專人直接送上車並處理付款手續。
柏克金燒肉/串燒吧每日推出的「前5組雙人與四人套餐組合優惠價最低64折」優惠方案，包括雙人套餐原價1,250元，優惠價1,000元，前5組只要800元；四人套餐原價1,700元，優惠價1,500元，前5組只要1,200元，但要注意網路預訂不參與優惠，詳細以餐廳公告為主。
農曆春節營業時間也有調整，除夕(1/31)暫停營業、初一(2/1)及初二(2/2)
僅晚上營業17:30~21:00、初三~初六(2/3~2/6)為11:30~14:30/17:30~21:00。
電話：02-2758-3655
地址：台北市信義區松仁路91號
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言