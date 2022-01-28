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「蘿絲媽媽」林心如為FENDI高訂大秀盛裝登場 羅馬女神降臨人間宛如科幻電影

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
FENDI發表2022春夏高級訂製服大秀，林心如（左）隔空看秀。圖／FENDI提供
FENDI發表2022春夏高級訂製服大秀，林心如（左）隔空看秀。圖／FENDI提供

在近期火紅的《華燈初上》中飾演「蘿絲媽媽」的林心如，拍攝了一張身穿線條洋裝、拎著多彩造型Peekaboo ISeeU包款的美圖，是為隔空觀賞在巴黎證券交易所舊址（Palais Brongniart）發表的FENDI 2022春夏高級訂製服大秀，包括影集《艾蜜莉在巴黎（Emily in Paris）》中的最佳閨蜜金髮女孩Camille Razat、演出電影《鈦》的Garance Marillier，都盛裝出席，而這也是女裝創意總監Kim Jones接掌後，首度有觀眾在場欣賞的高訂發表。

林心如穿FENDI線條洋裝，搭配多彩造型Peekaboo ISeeU包款、FENDI First高跟涼鞋隔空觀賞高訂大秀。圖／FENDI提供
林心如穿FENDI線條洋裝，搭配多彩造型Peekaboo ISeeU包款、FENDI First高跟涼鞋隔空觀賞高訂大秀。圖／FENDI提供

以光線、煙霧營造的挑高空間，呈現異次元的冷冽感，Kim Jones以「永垂不朽的羅馬、神聖高尚的羅馬、天人合一的羅馬」表現神聖氛圍，宛若科幻電影的場景，在光線雕琢的黑色球體、羅馬栱門之中，因此模特兒身穿晚裝為主的高級訂製服，宛如從天而降的大軍，綻放純潔、神聖的光芒，表現古羅馬的城市底蘊、融入未來主義的跨距意象，以羅馬作為繆思，表現它的古老、多層次。例如FENDI總部義大利文明宮外的雕像，手繪在天鵝絨連身裙、貂皮斗篷之上；羅馬噴泉的浮雕線條，成為白色連身裙裝的縐褶表現；而輪廓宛如修道服的繭型長袍，則像是好萊塢科幻電影的結構，回溯希臘式長袍（peplos）詩意而古典的神話之美。

Kim Jones以服裝穿梭在羅馬這座永恆之城的過往今昔，在幻想、現實中轉換，探索歷史軌跡、大理石雕像及教會美學，他說，「走在羅馬的街道上，就像是在時光中不斷穿梭。我們工作的地方洋溢著現代感，但在上班的路上又會經過各種古蹟。這是一座完全不受時間影響的城市：歷史脈絡貫穿其中，同時也不斷放眼未來。」在秀上，以禁慾主義的儀式感，交織對於天體星光的幻想，因此運用流動飄逸的織物，披在閃閃發亮的身體上；奢華布料營造幽暗的朦朧幻影，經過拍攝或扭曲，成為薄如蟬翼的公爵夫人絲綢（duchesse silk）或烏干紗上的印花圖案，鑲嵌傳統珠飾、珍珠母，使其熠熠生輝。

此外，Baguette手袋上的串珠閃耀著光芒，或是包款上點綴的火山石、赤鐵礦，都彷彿古文明遺跡的時光刻痕，而品牌珠寶設計師Delfina Delettrez所打造的天然水晶、紫水晶，增添浪漫情懷，尖銳的黑色耳夾則表現出權力之美。和權力有關的視覺語彙貫穿大秀，從使用波斯羔羊皮革製成的戰士盔甲，到曳地裙襬所展現的帝王權威，都是Kim Jones眼中的FENDI女神，用以頌揚女性的力量。

FENDI在巴黎證券交易所舊址發表2022春夏高級訂製服大秀。圖／FENDI提供
FENDI在巴黎證券交易所舊址發表2022春夏高級訂製服大秀。圖／FENDI提供
演出電影《鈦》的Garance Marillier在秀場外的俐落身影。圖／FENDI提供
演出電影《鈦》的Garance Marillier在秀場外的俐落身影。圖／FENDI提供
羅馬噴泉的浮雕線條，轉化為連身裙裝的精緻縐褶。圖／FENDI提供
羅馬噴泉的浮雕線條，轉化為連身裙裝的精緻縐褶。圖／FENDI提供
（左）《河谷鎮》的美國女星和Madelaine Petsch、電影《鈦》的Garance Marillier是FENDI高訂秀嘉賓。圖／FENDI提供
（左）《河谷鎮》的美國女星和Madelaine Petsch、電影《鈦》的Garance Marillier是FENDI高訂秀嘉賓。圖／FENDI提供
FENDI 2022春夏高級訂製服，散發宛如宗教儀式的神聖氛圍。圖／FENDI提供
FENDI 2022春夏高級訂製服，散發宛如宗教儀式的神聖氛圍。圖／FENDI提供
春夏高訂表現出女性的權力之美。圖／FENDI提供
春夏高訂表現出女性的權力之美。圖／FENDI提供
《艾蜜莉在巴黎》中的金髮閨蜜Camille Razat出席FENDI高訂秀。圖／FENDI提供
《艾蜜莉在巴黎》中的金髮閨蜜Camille Razat出席FENDI高訂秀。圖／FENDI提供
FENDI精湛的工藝表現在刺繡、珠串細節。圖／FENDI提供
FENDI精湛的工藝表現在刺繡、珠串細節。圖／FENDI提供
在流暢的服裝線條中，展現古羅馬文化的視覺語彙。圖／FENDI提供
在流暢的服裝線條中，展現古羅馬文化的視覺語彙。圖／FENDI提供
FENDI總部義大利文明宮外的雕像，手繪在貂皮斗篷之上。圖／FENDI提供
FENDI總部義大利文明宮外的雕像，手繪在貂皮斗篷之上。圖／FENDI提供
開秀的流動飄逸長袍以閃閃發亮的面料，來訴說羅馬文化和天體運行的浪漫交織。圖／FENDI提供
開秀的流動飄逸長袍以閃閃發亮的面料，來訴說羅馬文化和天體運行的浪漫交織。圖／FENDI提供
林心如穿FENDI線條洋裝，搭配多彩造型Peekaboo ISeeU包款、FENDI First高跟涼鞋隔空觀賞高訂大秀。圖／FENDI提供
林心如穿FENDI線條洋裝，搭配多彩造型Peekaboo ISeeU包款、FENDI First高跟涼鞋隔空觀賞高訂大秀。圖／FENDI提供

羅馬 電影 FENDI 華燈初上 林心如

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