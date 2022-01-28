「蘿絲媽媽」林心如為FENDI高訂大秀盛裝登場 羅馬女神降臨人間宛如科幻電影

在近期火紅的《華燈初上》中飾演「蘿絲媽媽」的林心如，拍攝了一張身穿線條洋裝、拎著多彩造型Peekaboo ISeeU包款的美圖，是為隔空觀賞在巴黎證券交易所舊址（Palais Brongniart）發表的FENDI 2022春夏高級訂製服大秀，包括影集《艾蜜莉在巴黎（Emily in Paris）》中的最佳閨蜜金髮女孩Camille Razat、演出電影《鈦》的Garance Marillier，都盛裝出席，而這也是女裝創意總監Kim Jones接掌後，首度有觀眾在場欣賞的高訂發表。 林心如穿FENDI線條洋裝，搭配多彩造型Peekaboo ISeeU包款、FENDI First高跟涼鞋隔空觀賞高訂大秀。圖／FENDI提供

以光線、煙霧營造的挑高空間，呈現異次元的冷冽感，Kim Jones以「永垂不朽的羅馬、神聖高尚的羅馬、天人合一的羅馬」表現神聖氛圍，宛若科幻電影的場景，在光線雕琢的黑色球體、羅馬栱門之中，因此模特兒身穿晚裝為主的高級訂製服，宛如從天而降的大軍，綻放純潔、神聖的光芒，表現古羅馬的城市底蘊、融入未來主義的跨距意象，以羅馬作為繆思，表現它的古老、多層次。例如FENDI總部義大利文明宮外的雕像，手繪在天鵝絨連身裙、貂皮斗篷之上；羅馬噴泉的浮雕線條，成為白色連身裙裝的縐褶表現；而輪廓宛如修道服的繭型長袍，則像是好萊塢科幻電影的結構，回溯希臘式長袍（peplos）詩意而古典的神話之美。

Kim Jones以服裝穿梭在羅馬這座永恆之城的過往今昔，在幻想、現實中轉換，探索歷史軌跡、大理石雕像及教會美學，他說，「走在羅馬的街道上，就像是在時光中不斷穿梭。我們工作的地方洋溢著現代感，但在上班的路上又會經過各種古蹟。這是一座完全不受時間影響的城市：歷史脈絡貫穿其中，同時也不斷放眼未來。」在秀上，以禁慾主義的儀式感，交織對於天體星光的幻想，因此運用流動飄逸的織物，披在閃閃發亮的身體上；奢華布料營造幽暗的朦朧幻影，經過拍攝或扭曲，成為薄如蟬翼的公爵夫人絲綢（duchesse silk）或烏干紗上的印花圖案，鑲嵌傳統珠飾、珍珠母，使其熠熠生輝。