凍齡丈母娘減重計畫／三個有效行動 讓美魔女保持自信人生

編按：過年大吃大喝，又要讓體重失控了嗎？很多人一輩子都在跟減重議題奮戰，作者「洪一姐」（洪姍溆）已有3個成年孩子、還同時擁有丈母娘、外婆的身分，依然成功保持少女身材，她用個人經驗分享，有心想控制體重，只要把握三個原則，隨時都可做！

【作者分享】

減重計畫的成功與否，關鍵在於持續有規律的去執行，而不是隨心所欲的想做就做。

剛開始減重，通常怕被潑冷水，怕被笑所以不敢跟別人說自己在減重，總是躲躲藏藏的。當遇到朋友邀約聚餐等等，也總是面有難色地想理由看怎麼拒絕。直到有一天，發現身邊朋友紛紛表示她們感受到自己開始變瘦了，才敢說自己在減重。

在減重的過程中，家人的支持與朋友的鼓勵，是很大的原動力。一姐建議，就試著大聲告訴家人朋友：「我在減重，要不要一起來享瘦」？

試看看互相激勵，呼朋引伴，成果會更好。

【有效行動 1：動力加知識】

家人的支持與朋友的鼓勵，是很大的原動力。示意圖／ingimage 提供

● 動力：把妳減重的計劃告訴別人，成為push 妳的動力源

很多朋友不會把減重計劃告訴別人，害怕有壓力，可能是我比較愛慕虛榮的緣故吧！每當我把自己的計劃告訴身邊的朋友後，我反而會更有動力去做這件事，因為我很害怕當朋友問起我的計劃進行得如何時，自己因為沒有做到而無法回答，那樣會感到羞愧和尷尬，為了避免羞愧，我只好真正去做，我要讓大家知道我正在執行減重計劃，使之成為我的動力，也變成是一種無形的督促。

● 知識：想瘦回 20 歲的樣子，對食物該有的熱量概念

每天應該控制在多少卡路里？吃多少熱量才不會發胖？要懂得計算基礎代謝率。

小分享：人體熱量消耗的來源

人體熱量的消耗主要分為三部分：

1： 人體的基礎代謝率，約佔總熱量消耗 65~70%

2：身體活動所需熱量，約佔總熱量消耗 15~30%

3：消化食物所需熱量，約佔總熱量消耗 10%

由此可見，「基礎代謝率」是佔人體消耗熱量的最大比率，也是有意減重者不可忽略的概念。

【有效行動 2：毅力】

減重期間要每天量體重並記錄。示意圖／ingimage 提供

重點一：記流水帳是很重要的！

一天的卡路里攝取多少量，現在網路資訊很發達，App下載上網就可查詢到食物的熱量，配合每天進食的總熱量，當然每天進食攝取量都會起伏，平常日和假日的落差就很大，偶有落差，那也無妨。

而且每天磅秤量體重也要記錄，一週週地自我檢視體重，若體重有下降就表示這週吃對的食物，而且必須身體無不適感，這樣就可以安心持續下去，方向對了，就可以比預期更快達到目標。

當妳比對一週前一週後的體重，養成習慣，就會逐漸了解是否該週的食物吃對了？當妳養成這樣子記錄習慣，也會對食物熱量建立直覺，屆時哪些是邪惡的食物，妳都清楚明白，會知道哪些食物應該避免。

重點二：認知到改變是痛苦的

改變自己會痛苦，但不改變自己會吃苦。

一個人的性格和習慣是很難改變的，如果想改變，那肯定是一件很痛苦的事。雖然是這樣，在很多時候，我們必須要改變自己。

改變，是一種不舒服，甚而是一種痛苦。多數人便是因為心理層面的祈求安逸、疏於自律、或者企圖心與危機感不足等因素，陷入「知而不行」。他們會自我說服「改變是沒有必要的」。

人在改變的過程中會用到許多方法與技巧，改變不僅是一種經驗，也會形塑一種習慣。妳一輩子要面對非常非常多的改變，這些改變編織妳的人生。

趕快藉由改變建立好的經驗與習慣吧！妳的人生就越變越有色彩；否則，妳的人生會越來越灰暗。

改變沒有那麼難！勇敢的面對改變，體驗改變！要知道，改變真的是痛苦的，簡單回想自己過往作息就知道：每個人回到家都會想休息，想要邊看著電視邊翹二郎腿。當妳把減重融入日常生活裡，這些都可能被改變。

其實也是可以做到無礙原本生活習慣的，例如當我想看電視追劇的時候，我可以拿著平板到健身房，一邊騎車一邊追劇，這樣既達到看電視的效果又可以健身。

在家看電視可以拿著平板做做核心，這樣就有運動的效果，雖說改變是痛苦的，但其實很多人就只是「懶得動」而已，那麼，如果說對很多人來講，運動是需要有伴的，那麼可以結合 App 大家一起來運動，彼此問候「妳有沒有運動啊？」有運動完成就跟朋友說「我運動完成了」，這樣也可以互相激勵。

【有效行動 3：創造一個正確習慣】

想運動，隨時都可以開始。示意圖／ingimage 提供

減少與好習慣相關的阻力。阻力一少，養成習慣就簡單了。

增進與壞習慣相關的阻力。阻力一多，養成習慣就困難了。

把相關環境準備好，讓未來行動更容易執行。

例如想要煮一頓早餐，那麼在前一晚，事先把煎鍋放在爐上，並把食材切好放在冰箱，碗盤器皿也都已準備好擺好，起床後，煮早餐這件事就輕而易舉。

想運動，也是同樣道理。提前準備好運動服、運動鞋、水壺、運動背包。

想要低醣飲食，可以利用晚上，在晚餐後準備好器皿。這樣一來，就可輕而易舉隨手取得，更可以落實減重計劃。

想做核心運動，將一張瑜珈墊鋪在客廳或臥室地板上，就可以一邊觀賞電視一邊做核心運動。如此，不用特地撥出時間，執行面更容易。

這些簡單的方法，有助於我們維持好習慣。