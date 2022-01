喝到「自然」A Glass or Two新年紅酒組合 隨時微醺

微醺的感覺總讓人感到放鬆,但除了威士忌、雞尾酒、啤酒、葡萄酒,屬於葡萄酒一脈、主張將人工因素降至最低的「自然酒(Nature Wine)」在近年也蔚為風行。主張「午後一兩杯的放鬆時光」的A Glass or Two,除了主打自然酒、下午三點開始營業,近期並推出新年紅酒禮盒,限量販售中。

甫踏入A Glass or Two,柔和放鬆的米色、咖啡與灰綠色成為空間色彩主軸,而設計質感則帶有歐式風格,復古中兼具現代感;歐洲傳統地下酒窖的拱形元素不時出現在空間的不同角落,而牆面鏡像反射堆疊的視覺、南歐風格的幾何花磚,都呼應了空間設計中「錯視(optical illusion)」的設計主題。

原來團隊是由三位曾待過加州和紐約的女性共同創立,將眾人習以為常的咖啡館文化變形為葡萄酒吧,讓日間也能輕鬆微醺。店內並提供了本日單杯、精選組合、單隻瓶裝等多種組合,同時店家並與多個餐飲品牌或友善店家合作,包含台中与玥樓的古法雞湯盅、Boulangerie Ours的歐式麵包、HiBoRu的辣醬拌豆乾、TERRA土然的巧克力、胭脂食品社的梅酒,都能在此一併享用。

而本次推出的農曆新年紅酒組合將包含一只「Comme Dans la Cave à Mémé」與一只「Grape Republic Bailey A」,前者帶有輕淡的小紅莓味、口感柔順,並以成熟、濃郁的櫻桃風味當成尾韻;後者則使用來自日本山梨縣的貝利A麝香葡萄品種,釀造中將部分葡萄整串鋪於罐底,其餘去梗、泡皮6天後榨汁,最後再熟成8個月,帶有纖細日式的紅色莓果酸度與輕巧的果實味。紅酒禮盒已可在A Glass or Two店中購買,訂價則為2,980元。

A Glass or Two

地址:台北市信義區基隆路二段191號

營業:周三至周日 15:00-00:00