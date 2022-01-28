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喝到「自然」A Glass or Two新年紅酒組合 隨時微醺

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
主張將人工因素降至最低的「自然酒（Nature Wine）」以驚喜的口感、討喜的酒標設計，在近年蔚為風行。圖 / A Glass or Two提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
主張將人工因素降至最低的「自然酒（Nature Wine）」以驚喜的口感、討喜的酒標設計，在近年蔚為風行。圖 / A Glass or Two提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

微醺的感覺總讓人感到放鬆，但除了威士忌、雞尾酒、啤酒、葡萄酒，屬於葡萄酒一脈、主張將人工因素降至最低的「自然酒（Nature Wine）」在近年也蔚為風行。主張「午後一兩杯的放鬆時光」的A Glass or Two，除了主打自然酒、下午三點開始營業，近期並推出新年紅酒禮盒，限量販售中。

甫踏入A Glass or Two，柔和放鬆的米色、咖啡與灰綠色成為空間色彩主軸，而設計質感則帶有歐式風格，復古中兼具現代感；歐洲傳統地下酒窖的拱形元素不時出現在空間的不同角落，而牆面鏡像反射堆疊的視覺、南歐風格的幾何花磚，都呼應了空間設計中「錯視（optical illusion）」的設計主題。

原來團隊是由三位曾待過加州和紐約的女性共同創立，將眾人習以為常的咖啡館文化變形為葡萄酒吧，讓日間也能輕鬆微醺。店內並提供了本日單杯、精選組合、單隻瓶裝等多種組合，同時店家並與多個餐飲品牌或友善店家合作，包含台中与玥樓的古法雞湯盅、Boulangerie Ours的歐式麵包、HiBoRu的辣醬拌豆乾、TERRA土然的巧克力、胭脂食品社的梅酒，都能在此一併享用。

而本次推出的農曆新年紅酒組合將包含一只「Comme Dans la Cave à Mémé」與一只「Grape Republic Bailey A」，前者帶有輕淡的小紅莓味、口感柔順，並以成熟、濃郁的櫻桃風味當成尾韻；後者則使用來自日本山梨縣的貝利A麝香葡萄品種，釀造中將部分葡萄整串鋪於罐底，其餘去梗、泡皮6天後榨汁，最後再熟成8個月，帶有纖細日式的紅色莓果酸度與輕巧的果實味。紅酒禮盒已可在A Glass or Two店中購買，訂價則為2,980元。

A Glass or Two

地址：台北市信義區基隆路二段191號

營業：周三至周日 15:00-00:00

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

大片的酒牆與柔和照明，讓空間氣氛柔軟舒適並帶有歐式氛圍。圖 / A Glass or Two提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
大片的酒牆與柔和照明，讓空間氣氛柔軟舒適並帶有歐式氛圍。圖 / A Glass or Two提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
包含台中与玥樓的古法雞湯盅、Boulangerie Ours的歐式麵包、HiBoRu的辣醬拌豆乾、TERRA土然的巧克力、胭脂食品社的梅酒，都能在A Glass or Two店內一併享用。 圖 / A Glass or Two提供
包含台中与玥樓的古法雞湯盅、Boulangerie Ours的歐式麵包、HiBoRu的辣醬拌豆乾、TERRA土然的巧克力、胭脂食品社的梅酒，都能在A Glass or Two店內一併享用。 圖 / A Glass or Two提供
由於下午三點就開始營業，加上大量搭配的美味小食，讓A Glass or Two化身城市裡的微醺風格之選。圖 / A Glass or Two提供
由於下午三點就開始營業，加上大量搭配的美味小食，讓A Glass or Two化身城市裡的微醺風格之選。圖 / A Glass or Two提供
A Glass or Two農曆新年紅酒組合將包含一只「Comme Dans la Cave à Mémé」與一只「Grape Republic Bailey A」，訂價2,980元。圖 / A Glass or Two提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
A Glass or Two農曆新年紅酒組合將包含一只「Comme Dans la Cave à Mémé」與一只「Grape Republic Bailey A」，訂價2,980元。圖 / A Glass or Two提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
從歐洲傳統地下酒窖得到靈感的拱形元素，不時出現在空間內外不同角落。圖 / A Glass or Two提供
從歐洲傳統地下酒窖得到靈感的拱形元素，不時出現在空間內外不同角落。圖 / A Glass or Two提供

紅酒 葡萄酒

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