西華飯店熄燈 推「療癒系常溫麵食」！經典滋味永留存

西華飯店將於2月15日熄燈，業者表示，近日訂位電話接不完、餐廳訂位約九成滿，不少民眾擔心未來吃不到西華好滋味，而前來用餐做最後巡禮。今(1月28日)西華飯店宣布，將推出常溫包裝、可覆熱即食的牛肉麵、鮑魚雞腿麵，讓眾多「西華粉」未來也能持續品嘗好滋味。

西華飯店創立於1990年，32年來接待過諸多舉世聞名的政要、巨星，服務宗旨是「提供給賓客宛如第二個家」(home away from home)的暖心服務，並以各式精湛料理，征服眾多老饕味蕾。業者回想過往，不少企業大老闆，總會趁著午間時刻，到西華亨利酒吧點用一碗經典牛肉麵，成為忙碌行程之間療癒感十足的中繼站。

團隊以此概念出發，研發「療癒系」麵食。秘方特製牛肉麵，以牛大骨、紅白蘿蔔熬煮72小時，佐以香濃牛油，搭配嚴選厚切老饕牛腱肉、口感彈牙的關廟刀削麵，滋味濃潤、勁道十足。鮑魚雞腿麵，則是以老母雞與鮑魚煨煮36小時、封存海陸鮮味，搭配軟嫩的醃製雞腿、口感滑潤的關廟細麵，清鮮可口，幸福感十足。

兩款麵食即日起開放線上預購，每組兩盒598元，可混搭。即起開放預購，若在2月15日熄燈當天至西華飯店現場領取，還可獲得限量西華經典紀念品。