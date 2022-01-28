快訊

郭國文開第一槍要解禁福食引朝野怒火 柯建銘鞠躬道歉

北市本土確診+5！足跡曝光 遍布松山、內湖、南港

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西華飯店熄燈 推「療癒系常溫麵食」！經典滋味永留存

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
兩款麵食即日起開放線上預購，每組兩盒598元。圖／西華飯店提供
兩款麵食即日起開放線上預購，每組兩盒598元。圖／西華飯店提供

西華飯店將於2月15日熄燈，業者表示，近日訂位電話接不完、餐廳訂位約九成滿，不少民眾擔心未來吃不到西華好滋味，而前來用餐做最後巡禮。今(1月28日)西華飯店宣布，將推出常溫包裝、可覆熱即食的牛肉麵、鮑魚雞腿麵，讓眾多「西華粉」未來也能持續品嘗好滋味。

西華飯店創立於1990年，32年來接待過諸多舉世聞名的政要、巨星，服務宗旨是「提供給賓客宛如第二個家」(home away from home)的暖心服務，並以各式精湛料理，征服眾多老饕味蕾。業者回想過往，不少企業大老闆，總會趁著午間時刻，到西華亨利酒吧點用一碗經典牛肉麵，成為忙碌行程之間療癒感十足的中繼站。

團隊以此概念出發，研發「療癒系」麵食。秘方特製牛肉麵，以牛大骨、紅白蘿蔔熬煮72小時，佐以香濃牛油，搭配嚴選厚切老饕牛腱肉、口感彈牙的關廟刀削麵，滋味濃潤、勁道十足。鮑魚雞腿麵，則是以老母雞與鮑魚煨煮36小時、封存海陸鮮味，搭配軟嫩的醃製雞腿、口感滑潤的關廟細麵，清鮮可口，幸福感十足。

兩款麵食即日起開放線上預購，每組兩盒598元，可混搭。即起開放預購，若在2月15日熄燈當天至西華飯店現場領取，還可獲得限量西華經典紀念品。

此外，西華常務董事劉恒昌表示，2月1日至2月5日期間將於西華早餐限時限量供應此兩款麵食，供入住西華之房客享用。地址：台北市民生東路三段111號，預購網址：https://reurl.cc/Ddmv36

2月15日熄燈當天至西華飯店現場領取預購之麵食，即可獲得限量西華經典紀念品。圖／西華飯店提供
2月15日熄燈當天至西華飯店現場領取預購之麵食，即可獲得限量西華經典紀念品。圖／西華飯店提供
常溫包裝牛肉麵，以牛大骨、紅白蘿蔔熬煮72小時，佐以香濃牛油，搭配嚴選厚切老饕牛腱肉、口感彈牙的關廟刀削麵，滋味濃潤、勁道十足。圖／西華飯店提供
常溫包裝牛肉麵，以牛大骨、紅白蘿蔔熬煮72小時，佐以香濃牛油，搭配嚴選厚切老饕牛腱肉、口感彈牙的關廟刀削麵，滋味濃潤、勁道十足。圖／西華飯店提供

早餐 北市

延伸閱讀

訂位滿到2024年！板橋最狂預約制「門前隱味牛肉麵」 湯頭熬煮多年一天限量30碗

老布希、柴契爾夫人都吃過 西華牛肉麵1/26開放預購

台北／天下三絕麵食館 蟬聯米其林必比登推薦 要價不斐牛肉麵

貪吃虎斑死咬雞腿..貓奴搶救到崩潰！「洪荒之力」網嚇壞：這不是貓吧

相關新聞

有.設計萬元紅包添幸福年味 限時抽設計好禮

2021台灣籠罩於疫情陰霾之下，少了面對面交流的日常，2022虎年與家人共度年節時光更顯珍貴，轉念之間，舊得不去、新的不來；除去晦氣、迎向新氣象，平常一成不變的家，到了這個時節總會有添置新品後的獨特年味，有.設計uDesign陪你用溫馨獻上一份好禮，佈置一片新意。

西華飯店熄燈 推「療癒系常溫麵食」！經典滋味永留存

西華飯店將於2月15日熄燈，業者表示，近日訂位電話接不完、餐廳訂位約九成滿，不少民眾擔心未來吃不到西華好滋味，而前來用餐...

新時代臉部保養神器 Torche™ 超溫感 三效音波洗臉儀

NUEVA「Torche 超溫感．三效音波洗臉儀，一機即達到起泡、卸妝、洗臉、去除老廢角質、超微導入、美容按摩等總計 6 效功能，且兼具時髦外觀，能將瑣碎的洗卸保養時光幻化為細膩的生活儀式感，同時擁有令人傾羨無比的水玉光膚質。

city'super竹北店主打有機永續專區 首推生鮮現煮服務

city'super宣布在台第8家店「竹北店」於遠百竹北店B2嶄新登場，整體設計挑高7米、佔地440坪，從最新品牌概念「...

元宵炫麗燈景迎春 金門文化局湖畔藝術饗宴給你好看

「2022金門元宵燈節-舞夜星光」活動，即將於2月15日至28日於金城鎮莒光公園點亮登場，有全球首創由千朵玫瑰組成的星光...

Patrick Wilson秀霸氣漢草 變身太空人先來這一「手」

想當太空人需要什麼條件？除了專業知識、需要的可能還有很多很多。即將在2月4日上映的科幻災難電影「月球殞落」，描述月球失控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。