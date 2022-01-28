city'super竹北店主打有機永續專區 首推生鮮現煮服務

city'super宣布在台第8家店「竹北店」於遠百竹北店B2嶄新登場，整體設計挑高7米、佔地440坪，從最新品牌概念「crafting a better lifestyle」延伸至新型態生活空間，大量運用綠色植栽與木質營造出挑高開闊空間亦充滿綠意的友善購物環境，並結合「ESG永續發展」、「精緻品味」以及「職人服務/商品」3大核心主軸，提供更多綠色商品、友善環境及在地化食材。

看好竹北人口成長快速，以年輕小家庭為主要消費生活型態，店內除了大規模導入「有機產銷履歷直送專區」及動物福利雞蛋、小農鮮乳專區，同時看好蔬食及植物性食品風潮興起，匯集近50款植物奶、未來肉等植物性食品及蔬食料理特設專區，更首次提供「高檔生鮮現買現煮主廚料理」，以及city'super酒窖、威士忌品牌旗艦櫃。

歡慶竹北店開幕，city'super與日本清酒廠「獺祭」合推「獺祭 × city'super聯名清酒禮盒」，內含日本國粹「獺祭純米大吟釀二割三分」以及特別為冬天所釀製的獺祭二割三分溫酒，還附上2個酒杯，售價3,600元。而看好採買年貨的需求持續升溫，city'super竹北店開幕期間更祭出單日消費滿千送百活動抵用券1張（可累贈），消費滿2,000元再送city'super品牌環保購物袋等消費回饋。