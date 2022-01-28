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有.設計萬元紅包添幸福年味 限時抽設計好禮
2021台灣籠罩於疫情陰霾之下，少了面對面交流的日常，2022虎年與家人共度年節時光更顯珍貴，轉念之間，舊得不去、新的不來；除去晦氣、迎向新氣象，平常一成不變的家，到了這個時節總會有添置新品後的獨特年味，有.設計uDesign陪你用溫馨獻上一份好禮，佈置一片新意。
有.設計uDesign「設計獻瑞 幸福年味」活動期間消費可抽眾多設計好禮及話題人氣文青旅店，並於1/17-2/13祭出大紅包，除了人人皆可領取8,888元購物金之外，更加碼回饋舊客萬元購物金，讓大家荷包滿滿過好年。活動詳情請至有.設計uDesign網站。查詢。
虎虎生風過好年 一口乾進人生滋味
好玻 GOODGLAS｜虎虎雙層玻璃杯
好玻虎虎雙層玻璃杯，圓滾滾的身體、可愛的虎牙即使不使用放著當擺飾也很可愛。雙層玻璃設計，耐熱120度不燙手，陪你虎虎生風過整年。
福到虎到好運到 改運富士山挹注能量
Montagne｜水晶擴香組 富士山款(新年招財X開運限定款)
富士山杯身，搭配巴西進口天然水晶，氣氛燈點亮幸福，一次擁有開運、招財的祝福，送禮自用，讓錢財進得來，福氣得以相傳。
虎年耍廢必備 我懶我驕傲
WM台客嚴選｜LazyUP 懶人墊布套組
過年走春不想人擠人？宅在家裡耍廢看新春節目必備的「懶人神器」，採用鋼碳鋼骨結構、高壓度壓縮棉，搭配防傾倒設計，經SGS模擬人體背部測試耐重約72kg，成人約130kg內皆可使用，使用相對安全，且不易變形。
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