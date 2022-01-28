快訊

郭國文開第一槍要解禁福食引朝野怒火 柯建銘鞠躬道歉

北市本土確診+5！足跡曝光 遍布松山、內湖、南港

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有.設計萬元紅包添幸福年味 限時抽設計好禮

聯合新聞網 / 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

2021台灣籠罩於疫情陰霾之下，少了面對面交流的日常，2022虎年與家人共度年節時光更顯珍貴，轉念之間，舊得不去、新的不來；除去晦氣、迎向新氣象，平常一成不變的家，到了這個時節總會有添置新品後的獨特年味，有.設計uDesign陪你用溫馨獻上一份好禮，佈置一片新意。

有.設計uDesign「設計獻瑞 幸福年味」活動期間消費可抽眾多設計好禮及話題人氣文青旅店，並於1/17-2/13祭出大紅包，除了人人皆可領取8,888元購物金之外，更加碼回饋舊客萬元購物金，讓大家荷包滿滿過好年。活動詳情請至有.設計uDesign網站。查詢。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

虎虎生風過好年 一口乾進人生滋味

好玻 GOODGLAS｜虎虎雙層玻璃杯

好玻虎虎雙層玻璃杯，圓滾滾的身體、可愛的虎牙即使不使用放著當擺飾也很可愛。雙層玻璃設計，耐熱120度不燙手，陪你虎虎生風過整年。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

福到虎到好運到 改運富士山挹注能量

Montagne｜水晶擴香組 富士山款(新年招財X開運限定款)

富士山杯身，搭配巴西進口天然水晶，氣氛燈點亮幸福，一次擁有開運、招財的祝福，送禮自用，讓錢財進得來，福氣得以相傳。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

虎年耍廢必備 我懶我驕傲

WM台客嚴選｜LazyUP 懶人墊布套組

過年走春不想人擠人？宅在家裡耍廢看新春節目必備的「懶人神器」，採用鋼碳鋼骨結構、高壓度壓縮棉，搭配防傾倒設計，經SGS模擬人體背部測試耐重約72kg，成人約130kg內皆可使用，使用相對安全，且不易變形。

富士山

延伸閱讀

2022虎年精品紅包袋盤點：愛馬仕、Tiffany&Co.、Gucci、卡地亞，時髦紅包袋開箱

udn「福虎迎春」送萬元紅包虎你花！

Pinkoi攜手永恆慕夏展 新年紅包組限量贈

獲贈加菜金、紅包 淡水愛滬中心住民暖圍爐

相關新聞

有.設計萬元紅包添幸福年味 限時抽設計好禮

2021台灣籠罩於疫情陰霾之下，少了面對面交流的日常，2022虎年與家人共度年節時光更顯珍貴，轉念之間，舊得不去、新的不來；除去晦氣、迎向新氣象，平常一成不變的家，到了這個時節總會有添置新品後的獨特年味，有.設計uDesign陪你用溫馨獻上一份好禮，佈置一片新意。

西華飯店熄燈 推「療癒系常溫麵食」！經典滋味永留存

西華飯店將於2月15日熄燈，業者表示，近日訂位電話接不完、餐廳訂位約九成滿，不少民眾擔心未來吃不到西華好滋味，而前來用餐...

新時代臉部保養神器 Torche™ 超溫感 三效音波洗臉儀

NUEVA「Torche 超溫感．三效音波洗臉儀，一機即達到起泡、卸妝、洗臉、去除老廢角質、超微導入、美容按摩等總計 6 效功能，且兼具時髦外觀，能將瑣碎的洗卸保養時光幻化為細膩的生活儀式感，同時擁有令人傾羨無比的水玉光膚質。

city'super竹北店主打有機永續專區 首推生鮮現煮服務

city'super宣布在台第8家店「竹北店」於遠百竹北店B2嶄新登場，整體設計挑高7米、佔地440坪，從最新品牌概念「...

元宵炫麗燈景迎春 金門文化局湖畔藝術饗宴給你好看

「2022金門元宵燈節-舞夜星光」活動，即將於2月15日至28日於金城鎮莒光公園點亮登場，有全球首創由千朵玫瑰組成的星光...

Patrick Wilson秀霸氣漢草 變身太空人先來這一「手」

想當太空人需要什麼條件？除了專業知識、需要的可能還有很多很多。即將在2月4日上映的科幻災難電影「月球殞落」，描述月球失控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。