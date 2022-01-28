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Patrick Wilson秀霸氣漢草 變身太空人先來這一「手」

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Patrick Wilson，在電影中大秀健壯身形，不容錯過的更有手上的OMEGA超霸登月腕表。圖 / OMEGA提供
Patrick Wilson，在電影中大秀健壯身形，不容錯過的更有手上的OMEGA超霸登月腕表。圖 / OMEGA提供

想當太空人需要什麼條件？除了專業知識、需要的可能還有很多很多。即將在2月4日上映的科幻災難電影「月球殞落」，描述月球失控因而即將衝擊地球，並由派翠克威爾森（Patrick Wilson）、荷莉貝爾（Halle Berry）演出。電影中除了有絕美太空畫面，Patrick Wilson更在電影中大秀超壯「漢草」，成為劇情之外的另類焦點。

從1996年便在百老匯歌劇中活躍的Patrick Wilson，近年又以溫子仁執導的恐怖電影《厲陰宅》及《陰兒房》系列知名，並曾演出《蟻人》與《水行俠》，成為少數橫跨DC宇宙與漫威宇宙的好萊塢「男一」。電影宣傳劇照中，只見Patrick Wilson時而穿上專業太空衣、時而換上白T恤大秀健壯手臂線條與胸肌，展現霸氣男人味，同時他手上更配戴了歐米茄（OMEGA）超霸系列同軸擒縱42毫米大師天文台計時腕表，成為太空任務的專業伴手、並在劇情中發揮關鍵功用。

在歐米茄釋出的前導30秒宣傳影片中，只見Patrick Wilson按下手上表款進行倒數計時，面盤上因為Super-LumiNova塗料而發亮的指針等細節，在科幻氣氛外更帶有精密與專業的聯想。實情是：超霸登月表曾為太空人配戴、登上太空六次，和Patrick Wilson相比堪稱太空「大前輩」。戲中配戴表款的設計靈感源自第四代超霸腕表風格，除了使用同軸擒縱大師天文台機芯，鋁表圈環飾有著名的「數字90上圓點」、並經陽極處理。精鋼表殼搭配塗層尼龍布料表帶，建議售價則為19萬5,000元。想當太空人？不如先來這一手！

Patrick Wilson曾演出《蟻人》與《水行俠》，成為少數橫跨DC與漫威的好萊塢「男一」。圖 / OMEGA提供
Patrick Wilson曾演出《蟻人》與《水行俠》，成為少數橫跨DC與漫威的好萊塢「男一」。圖 / OMEGA提供
科幻災難電影「月球殞落」，描述月球失控因而即將衝擊地球，並由派翠克威爾森（Patrick Wilson）、荷莉貝爾（Halle Berry）演出。圖 / OMEGA提供
科幻災難電影「月球殞落」，描述月球失控因而即將衝擊地球，並由派翠克威爾森（Patrick Wilson）、荷莉貝爾（Halle Berry）演出。圖 / OMEGA提供
歐米茄（OMEGA）超霸系列同軸擒縱42毫米大師天文台計時腕表，19萬5,000元。圖 / OMEGA提供
歐米茄（OMEGA）超霸系列同軸擒縱42毫米大師天文台計時腕表，19萬5,000元。圖 / OMEGA提供

太空人 電影 腕表

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