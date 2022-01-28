首間穀倉改建星巴克明天開幕 中埔農會老穀倉再現風華
高山茶都嘉義博茶會舉辦地點，阿里山公路上的嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部，被國際知名咖啡連鎖星巴克看中，承租營造全台首間穀倉改建的星巴克，明天開幕，農會總幹事李碧雲說，「老穀倉再現風華」。
李碧雲感謝星巴克選擇中埔農會穀倉設點，1年來的努力，終獲開花結果，感動的時刻，金蘭分部轉型為中埔穀倉農創園區，星巴克中埔穀倉店26日到今天試營運， 明天盛大開幕，地址為中埔鄉金蘭村頂山門36號。
李碧雲將星巴克中埔穀倉店開幕消息貼臉書，網友紛紛恭喜李碧雲努力開花結果，讓農會進步看得到，網友說，國外連鎖品牌大企業，在台灣要設立據點，必定經過很慎重評估，包括人流、物流、金流等都達到一個標準，才投資，星巴克看上中埔農會設點，代表商機無限。
2010至2018年台灣傑出建築作品選錄，刊載近60件榮獲建築獎作品，金蘭分部是全國唯一農會入選建築，可說是建築認證最美農會。
金蘭園區占地3300多坪，內有16座老穀倉，農會將其中1座70年歷史穀倉以「清水模」工法，改造成營業廳，借鏡「高雄市駁二藝術特區」經驗，啟動活化利用其他穀倉，打造成文創、農業休閒中心，帶動產業及觀光發展。
園區最特別是貯存稻米種子的八角穀倉，外觀是八角形水泥磚造建築，北面一角出入口，其餘七角可貯存七種稻米品種種子，各面向設百葉窗，牆面底部有通氣孔，外牆雙層設計，可達包溫效果，堪稱早年綠建築。
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