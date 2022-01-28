首間穀倉改建星巴克明天開幕 中埔農會老穀倉再現風華

傳統餅食從古早的農業時代起，就在華人飲食文化中，作為喜慶、歲時的隆重賀禮，身負著重要的地位，在今日的台灣，雖慶祝農曆春節的氛圍已不若舊時的眷村那般濃烈，但傳統餅食仍跨越源遠歷史，親切地守候在台灣人的過年餐桌上，這些珍貴記憶，其實有賴許多老餅鋪為社會堅守下來，有些甚至已超過百年歲月。

2022-01-28 11:22