STUDIO A「超級大樂透」消費滿萬抽新款MacBook Pro
迎新年、換新機，STUDIO A將於1月29日至2月6日期間，舉辦「2022超級大樂透」活動，凡於STUDIO A消費滿10,000元，即可獲得1次抽獎機會，最大獎可抽價值59,900元的MacBook Pro 14吋，還有機會成會下一代iPhone的首位得主，總計超過上百個獎項；精打細算的民眾，更可透過「SA認證福利機」專區挖寶，iPhone、Apple Watch福利機品項多元，最低3折起，搶優惠就趁現在。
活動期間凡於STUDIO A全台門市、官網及行動商城App消費滿10,000元，即可獲得1次抽獎機會（依此類推），STUDIO A將於2月10日進行直播抽獎，獎品包含搭載最新晶片的MacBook Pro 14吋、iPad Pro 11吋Wi-Fi 128GB、iPad 9 Wi-Fi 64GB、第3代AirPods、SSD儲存碟256G，以及無線充電盤、無線充電行動電源、PQI-PD 61W快速充電器等，超級特獎還有機會成為下一代iPhone的首位得主。
而STUDIO A於官網、門市、維修中心推出的「SA認證福利機」專區，近期也推出包含iPhone 12 Pro太平洋藍/金、iPhone 11紅/綠/紫、iPhone XS Max金色等SA認證主機，活動期間最低3折起，Apple Watch Series 6福利機5.9折起，且認證主機均提供180日的主機自然損壞硬體保固維修，連目前最熱門的iPhone 13 Pro天峰藍、iPhone 13粉紅、星光色等福利品，價格直降9.5折起，並附有原廠保固1年及完整周邊配件，限量推出。
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