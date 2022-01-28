這舉動惹哭半癱嬤 「生病後家裡從沒這麼多人」
農曆新年倒數，家戶準備返鄉團圓過節，弘道老人出動「送年菜大隊」，將六菜兩湯送到227戶弱勢長輩家中，其中，73歲半癱瘓陳姓阿嬤由先生老老照顧29年，見到大批志工進門、陪他們聊天，陳阿嬤忍不住哽咽，「我生病後，家中從沒這麼多人…」一旁阿公也拭淚。志工貼心準備一頂毛帽，細心替阿嬤戴上，以實際行動溫暖他們的心。
弘道老人福利基金會指出，今年年菜由全美世界台灣分公司贊助30萬元，準備227份六菜兩湯的喜氣年菜，菜色包含：佛跳牆、鱸魚菲力、花膠百鮮羹、臘味米糕、白菜獅子頭、芋頭排骨粥、黑蒜雞湯及甜品銀耳蓮子湯，為讓長輩在過年期間方便享用，每道年菜都是冷凍包裝，只要簡單加熱就可食用。
弘道老人分享，「送年菜大隊」進到個案73歲陳阿嬤的家，四坪大雅房是阿嬤與阿公的小天地，29年前陳阿嬤腦中風造成右側肢體癱瘓，靠低收與身障補助度日，與精神寄託的老伴不離不棄，老老照顧。
弘道與全美的志工向老夫妻祝賀新年快樂，陪他們聊天，去年的年菜「白菜獅子頭」，好吃到阿公特地打電話說，「讓我們原本憂鬱的心情都好了！」今年，弘道特地延續並送餐，希望阿公、阿嬤吃飽身體更健康。
志工們開心分享到這裡，陳阿嬤突然低頭不語，啜泣哽咽地說，「從我生病以來，我們家就沒有這麼多人來過，我真的太感動了」，阿公看到妻子哭泣，也忍不住落下男兒淚說，「我們夫妻是喜極而泣的眼淚，因為今天看到你們大家太開心了」。
全美志工貼心準備一頂毛帽，現場幫阿嬤戴上，希望在這寒冷的冬天，能替這四坪的小空間帶來喜氣與溫暖。
弘道「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計劃，今年邁入第13年，台中服務關懷近2000位獨居弱勢長輩，寒冬助老服務經費需490萬，急需各界應援。
弘道台中服務處陳國慶處長表示，社會邊緣的長輩因為身體退化、經濟困頓，三餐都成問題，盼透過弘道夥伴及志工們，將年菜逐戶送到那些走不出家門的長輩家中，讓長輩過年期間不再吃隔夜飯菜，能享用豐盛的海陸佳餚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言