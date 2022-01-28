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新時代臉部保養神器 Torche™ 超溫感 三效音波洗臉儀

聯合新聞網 / 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
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忙碌的妳，無時無刻都在跟時間賽跑，對追求質感及打理自己卻絕不妥協，時間繁忙還能維持美麗，不過是堅持每日留給自己保養時光，能有一台好的工具打點一切，全方位照顧妳的肌膚該有多好？NUEVA「Torche 超溫感．三效音波洗臉儀，一機即達到起泡、卸妝、洗臉、去除老廢角質、超微導入、美容按摩等總計 6 效功能，且兼具時髦外觀，能將瑣碎的洗卸保養時光幻化為細膩的生活儀式感，同時擁有令人傾羨無比的水玉光膚質。

業界首創 深層洗卸 + 保養導入 + 美容按摩

NUEVA Torche™ 超溫感三效音波洗臉儀能夠掌握潔顏保養的關鍵技巧、讓洗臉發揮到最大功效，贏在起跑點。「洗卸模式」專為敏感肌及濃妝所分別設置，更被親身實測的專業皮膚專科醫師胡怡萱讚譽為「溫和又安全的潔膚保養工具」，無論是敏感肌、一般肌、混和肌、油肌全膚質皆可安心，淡妝或濃妝皆能完美清除，且經實驗結果證明比手洗乾淨6 倍！

除此之外，皮膚專科醫師也有提醒大家洗臉後是保養的黃金關鍵時間，洗完臉後立即利用 NUEVA Torche™洗臉儀的「導入保養模式」可大幅提升保養品吸收力，經專家實測肌膚水分能激升 189 %，98%受測者也表示感覺肌膚能夠更加透亮。而再優秀的洗臉機，也只能做到肌膚表層的清潔，卻無法打點更深層的好氣色。NUEVA 洗臉儀不僅能做好洗卸及導入保養，更有「按摩模式」，可以針對美容穴位點壓按摩、雕塑小 V 臉以及紓壓放鬆，讓妳每天在家不需出門即可享受SPA 級的美容護膚，徹底釋放壓力！

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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由裡到外的美型設計 高效洗臉保養儀式感之必要

NUEVA Torche™ 超溫感三效音波洗臉儀符合美國FDA 標準「業界最細 0.6mm 衛生矽膠刷毛」比起一般尼龍刷頭更衛生 30 倍，易清洗、無須更換，不只更省心也更省錢。此外，NUEVA 貼心為消費者解決一般洗臉機難以清洗到的部位，如：鼻翼、耳後死角的問題，刷頭可呈 60 度彎曲，任何死角都能輕鬆洗淨！

全機身採用 IPX7 級高規格防水技術， 邊泡澡、淋浴都能使用，即使在水深一公尺處使用長達半小時都是安全無慮，為產品質感再度展現高度！除了防水、設計美、功能強，還有貼心隱藏式充電孔、磁吸時尚衛生防護蓋外，可攜帶性也是一大特點，全機重量僅 135g，比手機還輕盈，若旅行時，一樣可以持續保養清潔不間斷！

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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