曾錯過再度登場！Jo Malone圖書館系列必收8款珍藏香氛

有些事情一錯過，就難以回頭，若有機會更要好好把握。知名英國倫敦香氛品牌Jo Malone London，是許多人過去出國必敗的香氛品牌，因每款不同獨特香氣，還能搭配著眾多不同香氣來揉香，創造出自己專屬的獨有氣味，但過往限時推出的獨家香氛，讓很多人沒買到，就很扼腕。

今年2月，Jo Malone London 隆重推出8款圖書館系列，特別精選復刻令人念念不忘的經典香氣，也網羅了不同時期的限量香氛，將過去念念不忘的氣息體驗，一次帶給大家珍藏的回憶。2月1日起，將於線上官方旗艦店，及指定店登場。

珍藏圖書館系列，利用英國的歷史、園藝、生活、下午茶、文藝等元素，將靈感注入於品牌香水之中，過去沒收齊的香水控們，別錯過這次的機會。

珍藏圖書館系列香水包含，肉豆蔻與薑香水、紅醋栗與奶油香水、龍舌蘭與可可香水、 鐵杉與佛手柑香水、香草與茴香香水、琥珀與薰衣草香水、白茉莉與薄荷香水、紫藤與薰衣草香水，等以上八款經典香氛，皆為100ml、售價5,250元，也趁著情人節，將最好的回憶留給最愛的另一半。