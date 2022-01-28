快訊

高雄女童遭噴槍奪命 他驚爆自己非生父「要控生母詐欺」

疫情續燒！桃園今午公布14處確診足跡 賣場、托嬰中心入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾錯過再度登場！Jo Malone圖書館系列必收8款珍藏香氛

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Jo Malone London 圖書館系列鐵杉與佛手柑香水100ml／5,250元。圖／Jo Malone London提供提供
Jo Malone London 圖書館系列鐵杉與佛手柑香水100ml／5,250元。圖／Jo Malone London提供提供

有些事情一錯過，就難以回頭，若有機會更要好好把握。知名英國倫敦香氛品牌Jo Malone London，是許多人過去出國必敗的香氛品牌，因每款不同獨特香氣，還能搭配著眾多不同香氣來揉香，創造出自己專屬的獨有氣味，但過往限時推出的獨家香氛，讓很多人沒買到，就很扼腕。

今年2月，Jo Malone London 隆重推出8款圖書館系列，特別精選復刻令人念念不忘的經典香氣，也網羅了不同時期的限量香氛，將過去念念不忘的氣息體驗，一次帶給大家珍藏的回憶。2月1日起，將於線上官方旗艦店，及指定店登場。

珍藏圖書館系列，利用英國的歷史、園藝、生活、下午茶、文藝等元素，將靈感注入於品牌香水之中，過去沒收齊的香水控們，別錯過這次的機會。

珍藏圖書館系列香水包含，肉豆蔻與薑香水、紅醋栗與奶油香水、龍舌蘭與可可香水、 鐵杉與佛手柑香水、香草與茴香香水、琥珀與薰衣草香水、白茉莉與薄荷香水、紫藤與薰衣草香水，等以上八款經典香氛，皆為100ml、售價5,250元，也趁著情人節，將最好的回憶留給最愛的另一半。

過年將至，即日起至一月底前，於Jo Malone London專櫃消費滿1萬即可獲得限量紅包袋；網路官方商店消費滿2,800元也可獲得限量紅包，數量有限，送完為止。

Jo Malone London圖書館系列紫藤與薰衣草香水100ml／5,250元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London圖書館系列紫藤與薰衣草香水100ml／5,250元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London圖書館系列香水。圖／Jo Malone London
Jo Malone London圖書館系列香水。圖／Jo Malone London
Jo Malone London圖書館系列白茉莉與薄荷香水100ml／5,250元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London圖書館系列白茉莉與薄荷香水100ml／5,250元。圖／Jo Malone London提供
圖書館系列 琥珀與薰衣草香水100ml／5,250元。圖／Jo Malone London提供
圖書館系列 琥珀與薰衣草香水100ml／5,250元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London 圖書館系列 龍舌蘭與可可香水 100ml／5,250元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London 圖書館系列 龍舌蘭與可可香水 100ml／5,250元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London圖書館系列肉豆蔻與薑香水100ml／5,250元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London圖書館系列肉豆蔻與薑香水100ml／5,250元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London 即日起至1月底前消費滿額即贈限量紅包。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London 即日起至1月底前消費滿額即贈限量紅包。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London圖書館系列紅醋栗與奶油香水100ml／5,250元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London圖書館系列紅醋栗與奶油香水100ml／5,250元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London圖書館系列香草與茴香香水100ml／5,250元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London圖書館系列香草與茴香香水100ml／5,250元。圖／Jo Malone London提供

圖書館 品牌 紅包

延伸閱讀

達賴喇嘛簽名西藏壁畫亮相 故宮南院圖書館優化啟用

提早用香味招桃花！蘭蔻、亞曼尼推新女香 玫瑰好迷人

公共出借權2月1日開放登記 借1本書補償3元

想聞男神身上的香味！林柏宏成為迪奧香水大使帥氣爆表

相關新聞

過年就盼這一味！十大傳統糕餅舖百年飄香

傳統餅食從古早的農業時代起，就在華人飲食文化中，作為喜慶、歲時的隆重賀禮，身負著重要的地位，在今日的台灣，雖慶祝農曆春節的氛圍已不若舊時的眷村那般濃烈，但傳統餅食仍跨越源遠歷史，親切地守候在台灣人的過年餐桌上，這些珍貴記憶，其實有賴許多老餅鋪為社會堅守下來，有些甚至已超過百年歲月。

這舉動惹哭半癱嬤 「生病後家裡從沒這麼多人」

農曆新年倒數，家戶準備返鄉團圓過節，弘道老人出動「送年菜大隊」，將六菜兩湯送到227戶弱勢長輩家中，其中，73歲半癱瘓陳...

曾錯過再度登場！Jo Malone圖書館系列必收8款珍藏香氛

有些事情一錯過，就難以回頭，若有機會更要好好把握。知名英國倫敦香氛品牌Jo Malone London，是許多人過去出國...

Pinkoi攜手永恆慕夏展 新年紅包組限量贈

睽違10年再度來台，最受矚目的新藝術大師─慕夏主題展「永恆慕夏─線條的魔術」特展日前於中正紀念堂一展廳正式開展，因應即將...

台南監獄蛋捲突破疫情熱賣 每天趕工訂單依舊排到2月底

法務部矯正署台南監獄重刑犯製作的蛋捲、藝術品熱賣10多年，還有多種產品提供客製化服務，每到民眾常送禮的重要節日前訂單就自...

黑面金虎奔新春 積家Reverso琺瑯表 深邃剛烈

農曆虎年即將在下周來臨，不少瑞士鐘表品牌接紛紛推出各式工藝虎年表款，展現獨有美感與技藝。積家（Jaeger-LeCoul...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。