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Pinkoi攜手永恆慕夏展 新年紅包組限量贈

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
sorta nice慕夏擴香紅包禮物組。圖/聯合數位文創提供
sorta nice慕夏擴香紅包禮物組。圖/聯合數位文創提供

睽違10年再度來台，最受矚目的新藝術大師─慕夏主題展「永恆慕夏─線條的魔術」特展日前於中正紀念堂一展廳正式開展，因應即將迎接新年到來，展覽更與知名設計電商Pinkoi合作，推出限量慕夏風新春紅包禮物組，只贈不賣，限量發行，喜愛慕夏的民眾可至Pinkoi官網查詢。

這次推出的《摩納哥・蒙地卡羅海報》 (Monaco Monte Carlo)與《藝術：舞蹈》 ( The Arts : Dance)兩款喜氣紅包，外型浪漫柔美，搭配金色曲線看起來貴氣十足。此外，推出sorta nice慕夏擴香紅包禮物組，共有兩種風味，包含春夏生態及秋冬生態，內含日本美國進口藍花、紅花❘諾貝松、麥穗、水晶花、苔草，以及澳洲法國進口精油，不僅味道清新宜人，也相當適合過年迎接新氣象，限量200組，購買加贈慕夏風新春紅包。另也有推出品牌紀念卡，獨家剪裁設計，作為年末最深最有質感的祝福，收藏之餘還提供購物金回饋，送禮收藏兩相宜。更多活動資訊見Pinkoi網站查詢。

紅包 電商

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