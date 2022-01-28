過年就盼這一味！十大傳統糕餅舖百年飄香

跨越百年的傳統餅藝

傳統餅食從古早的農業時代起，就在華人飲食文化中，作為喜慶、歲時的隆重賀禮，身負著重要的地位，在今日的台灣，雖慶祝農曆春節的氛圍已不若舊時的眷村那般濃烈，但傳統餅食仍跨越源遠歷史，親切地守候在台灣人的過年餐桌上，這些珍貴記憶，其實有賴許多老餅鋪為社會堅守下來，有些甚至已超過百年歲月。



今天，就與《DailyView網路溫度計》結伴，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》一同穿越歷史長河，來欣賞、品嚐這些歷久彌新的餅藝絕活吧！

Image Source：facebook／顏新發百年餅舖-太陽餅 鳳梨酥專賣店

No.10林金生香

林金生香家族最初在台中南屯一帶以製麵為業，從第二代掌門人開始，延伸至傳統糕餅、過年用的麵龜等生意，招牌的狀元糕則源自中台灣婚慶時，女方家族送給女婿、祝福「行行出狀元」的糕仔，由手工攪拌糯米粉製成，紮實、綿密的口感透露著舊日文人的質樸風雅，如今老鋪更進一步將祖厝開放成「研香所」午茶店，推廣古早味「麻芛」點心，讓體驗的來客大讚：「沒嚐過的味道，糕仔的油潤感令人超驚艷！」

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image source: 林金生香

No.9社口犁記餅店

台中社口「犁記」餅店在官網強調只此一家、別無分號，從前中台灣的分店現也已各自營業、無互相供貨關係，想品嚐老饕口中：「包覆著黃金比例餡料」的酥皮月餅和招牌綠豆椪，除了宅配外，最好的方法就是親自走一遭！進入位於神岡區中山路上的總鋪，可看見匾額上由清代秀才所題、斗大的「犁記」二字，連結著老店1894年創業至今的時代記憶，加諸產品包裝上鮮明的復古設計，超適合送禮使餅舖每逢年節總是大排長龍。

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image source: 社口犁記餅店

No.8鄭玉珍餅舖

說到鹿港的兩大名餅—鄭玉珍與玉珍齋之間歷時百年的恩怨情仇，那為人津津樂道的程度絲毫不輸給糕餅本身的美味，當年由糕餅師鄭槌和布商黃錦共創的商號，在不同經營理念下一分為二，甚至有打油詩寫出：「一樣玉珍新與舊，各將牌匾競爭高」的句子。經歲月流轉，現在鹿港埔頭街的鄭玉珍餅舖，留下的是綿滑依舊、流芳百年的名物「鳳眼糕」以及滋味勾人、令過路旅客忘情傾慕的綠豆糕，作為人氣年禮，繼續傳承著時代風華。

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image source: 鄭玉珍餅舖

No.7新復珍

新竹舊時人稱「竹塹城」，新復珍餅舖的明星品項「竹塹餅」則是不負此城名號的代表性物產。

1898年創立的新復珍商行，最初是個城隍廟邊的小肉粽攤，由於老闆注意到肉粽保存不易，便嘗試將粽子的餡料—蔥頭、肉餡、豬油包進餅中，鬆脆鹹甜的滋味廣受歡迎，除了過年吃，許多新竹人也會指定它當作訂婚喜餅，成為今日與米粉、貢丸齊名的竹縣三寶之一。

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image source: 新復珍

No.6顏新發餅舖

身為餅藝故鄉的台中，除了有聞名遐邇的太陽餅店林立，其實也是台式鳳梨酥的發源地。位於清水區的顏新發餅舖，創立於1891年，創業之初，老闆常常挑著扁擔到台中市兜售「龍鳳餅」，這種常用於文定賀禮的大餅由龍餅（肉餅）與鳳餅（鳳梨餡餅）組成，因在早年農業社會中，大塊的禮餅屬於奢侈品，不是平時消費得起，因此顏新發餅舖將鳳梨餅改良，製成每塊約25至100克重的精巧小餅，成為今日觀光客最愛的年節賀禮之一。

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No.5老雪花齋

談及老雪花齋的製餅理念，那是三個字「無理由」—做好的餅，不需要理由。從1900年創業之始，這樣的純粹信念支持老舖走過百年光陰，創辦人呂水先生專精發揚廣東汕頭菜系中的甜點手藝，以獨門的單面烘烤法製成餅皮膨起、層次分明的「雪花餅」，在日據時期台中舉辦的台灣區糕餅展獲獎，狀似乒乓也讓「綠豆椪」之名不脛而走，樸實的味道讓網友一嚐就明白：「清香不重的口味適合養生的現代人，莫怪歷久不衰。」

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image source: 老雪花齋

No.4李鵠餅店

1882年開業的李鵠餅店是基隆歷史最悠久的糕餅鋪，遠近馳名甚至有「北李鵠、南舊振南」一說，相傳李氏家族在清朝時，從福建湄洲渡海來台，以一顆薄皮香脆的豆沙餅打響名號，在大受歡迎後，本著承先啟後的精神，每代掌門人都會再為餅店新添當家產品，便有了今日看到的咖哩酥、鳳梨酥等品項。據饕客分析，至今仍為店內人氣指名伴手禮的綠豆沙餅，其秘訣在於：「綿密滑潤、真材實料的綠豆餡」適口的甜度搭上一杯清茶更是動人。

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image source: 李鵠餅店

No.3玉珍齋

有網友評論：「與其說玉珍齋是來鹿港必帶土產，不如說買玉珍齋，就是在讀鹿港本身。」1877年誕生的玉珍齋，確實坐擁這般折射歷史的地位，創辦人為鹿港一方名賈，因講究待客的細緻品味，特意製成的美味茶點備受好評，遂成今日玉珍齋之濫觴。所有茶食之中，又以形狀精巧的名點「鳳眼糕」廣受歡迎，表面光滑、口感緻密鬆軟的鳳眼糕風靡了數代台灣人，迄今仍是過年桌上最夯的伴手禮之一！

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image source: 玉珍齋

No.2舊振南

1890年創立的高雄舊振南，原名「振南製餅舖」，早年每逢地方望族婚慶，數斤滿盛的喜餅是最隆重的大禮，也是餅舖的招牌。但隨百年來社會演進、糕餅市場西化，曾一度使得舊振南無所適從，跟著賣過西式甜食後，品牌沉潛自問，決心重回中式手工糕點的歸屬，致力弘揚漢餅中，那份無須言明卻濃厚的送禮者溫情，今日更打造「漢餅文化館」，開課漢餅手作，邊吃邊玩、幸福的氛圍讓遊客感動：「這就是台灣人最思念的年味！」

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image source: 舊振南

No.1郭元益

食品大廠郭元益發祥於1867年，創辦人郭梁楨起先在士林一帶以挑擔賣餅為業，並以郭家祖厝的堂號「元益」二字為餅舖起名，而後在1945年，又冠上「郭」姓。品牌行經艱困的戰亂時代，仍不改其「老實做餅、良心做吃」的核心操守，在今天除了以精緻喜餅、冰沙餡餅等名品雄踞一方，也開設糕餅博物館發揚漢餅文化。近年來面對疫情，郭元益選擇在博物館設立「手作指定席」落實安全性，並跳脫傳統思維，於官網推出「小額試吃」服務，成功再創聲量新高峰！

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image source: 郭元益

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年01月22日至2022年01月21日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『百年糕餅舖』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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