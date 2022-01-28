台南監獄蛋捲突破疫情熱賣 每天趕工訂單依舊排到2月底

法務部矯正署台南監獄重刑犯製作的蛋捲、藝術品熱賣10多年，還有多種產品提供客製化服務，每到民眾常送禮的重要節日前訂單就自各處蜂湧而至，負責蛋捲製作的收容人現在即使每天趕工，也難以應付訂單，化現在要訂最快也要排到下個月底，早已過了春節假期。

南監作業科表示，南監蛋捲目前有原味、芝麻、咖啡、塔香、檸檬、肉鬆等口味，是南監「自營作業」主力商品，因蛋捲、餅乾也很適合送禮，每年中秋與春節期間是旺季，烘焙坊每天都非常忙碌，依舊是供不應求。

南監蛋捲與月餅因用料實在、售價低廉而熱賣，不僅充實收容人伙食，就業自立機會也增多；作業科指出，南監一直有收容人出獄後，將獄中勞動技訓成果學以致用，開店或到夜市賣蛋捲、西點，有人回鄉開店，靠烘焙技藝自食其力、重回社會甚至還能幫助其他更生人。

南監鼓勵收容人努力學習技藝，相關職訓不會中斷，產品也全年持續製作販售、接受預訂，可上「矯正機關自營商品」官網訂購各項產品。

台南監獄是最早推動烘焙專長訓練的矯正機構，十多年前就成立烘焙坊、指導收容人製作蛋捲，主打真材實料、不加香精，也沒有防腐劑、乾燥劑，可以吃得安心；民國98年新增手工餅乾技能訓練、銷售，製作杏仁脆片、南瓜子脆片、巧克力杏仁、夏威夷果仁、帕米桑起士、什錦堅果、芝麻脆棒、台式桃酥、堅果塔等多種烘焙產品。