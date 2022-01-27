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黑面金虎奔新春 積家Reverso琺瑯表 深邃剛烈

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
黑色大明火琺瑯面盤上鑲貼以金質時標、軌道式分鐘刻度及太子妃式指針，讓黑、金兩兩輝映。圖 / 積家提供
黑色大明火琺瑯面盤上鑲貼以金質時標、軌道式分鐘刻度及太子妃式指針，讓黑、金兩兩輝映。圖 / 積家提供

農曆虎年即將在下周來臨，不少瑞士鐘表品牌接紛紛推出各式工藝虎年表款，展現獨有美感與技藝。積家（Jaeger-LeCoultre）便於近日推出一款翻轉系列琺瑯虎年紀念（Reverso Tribute Enamel 「Tiger」）玫瑰金腕表，以黑色大明火琺瑯、玫瑰金與Reverso系列的長方形表殼，遞傳帶有東方意念的工藝之美。

簡約的純黑琺瑯看似平淡，實則有其難度，因為燒製工序中需要反覆堆疊琺瑯顏料，才能創造出深邃的純黑色澤，而光燒製一面純黑面盤便須花上不少於20小時的工時。一旦翻轉面盤至背面，第二面面盤上赫然顯現了一只金雕猛虎，似自雲朵或波浪中湧現。為了呈現突顯鐫刻的立體感，雕刻師運用了「模雕」（Modelled Engraving）工法，以不同尺寸的雕刻刀逐步雕鑿金屬，因而讓虎皮紋路生動活潑。

45.5 x 27.4毫米的玫瑰金表殼內，使用了積家822A/2型手動上鏈機械機芯，而面盤則鑲貼以金質時標、軌道式分鐘刻度及太子妃式指針，讓黑、金兩兩輝映。表款將為特別訂製款，目前價格未定，可徑行洽詢積家專賣店。

翻轉第二面時赫然出現的金雕猛虎，似自波浪或雲朵中湧現，保有大量的想像空間。圖 / 積家提供
翻轉第二面時赫然出現的金雕猛虎，似自波浪或雲朵中湧現，保有大量的想像空間。圖 / 積家提供
積家（Jaeger-LeCoultre）翻轉系列琺瑯虎年紀念（Reverso Tribute Enamel 「Tiger」）玫瑰金腕表，價格店洽。圖 / 積家提供
積家（Jaeger-LeCoultre）翻轉系列琺瑯虎年紀念（Reverso Tribute Enamel 「Tiger」）玫瑰金腕表，價格店洽。圖 / 積家提供
簡約的純黑琺瑯看似平淡，實則有其難度，因為燒製工序中需要反覆堆疊琺瑯顏料，才能創造出深邃的純黑色澤。圖 / 積家提供
簡約的純黑琺瑯看似平淡，實則有其難度，因為燒製工序中需要反覆堆疊琺瑯顏料，才能創造出深邃的純黑色澤。圖 / 積家提供

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