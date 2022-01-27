黑面金虎奔新春 積家Reverso琺瑯表 深邃剛烈

農曆虎年即將在下周來臨，不少瑞士鐘表品牌接紛紛推出各式工藝虎年表款，展現獨有美感與技藝。積家（Jaeger-LeCoultre）便於近日推出一款翻轉系列琺瑯虎年紀念（Reverso Tribute Enamel 「Tiger」）玫瑰金腕表，以黑色大明火琺瑯、玫瑰金與Reverso系列的長方形表殼，遞傳帶有東方意念的工藝之美。

簡約的純黑琺瑯看似平淡，實則有其難度，因為燒製工序中需要反覆堆疊琺瑯顏料，才能創造出深邃的純黑色澤，而光燒製一面純黑面盤便須花上不少於20小時的工時。一旦翻轉面盤至背面，第二面面盤上赫然顯現了一只金雕猛虎，似自雲朵或波浪中湧現。為了呈現突顯鐫刻的立體感，雕刻師運用了「模雕」（Modelled Engraving）工法，以不同尺寸的雕刻刀逐步雕鑿金屬，因而讓虎皮紋路生動活潑。