一年之計在於春，不少精品品牌的長期合作計畫也在近期宣布，例如瑞士鐘表品牌百年靈（Breilting）便宣布，將和「六國橄欖球錦標賽（Six Nations Rugby）」締結三年的合作關係、與新任「百年靈行動隊」的六名職業球員，為新年織就一幅全新視野。

吉尼斯六國錦標賽（Guinness Six Nations Championship）的歷史最早可朔及西元1883年，隔年1884也正是百年靈的創立年份。其中參賽的六國包含了英格蘭、愛爾蘭、蘇格蘭、法國、義大利和威爾斯。

六國錦標賽是世界上最古老的國際橄欖球錦標賽，1940年時已經成為五國聯賽、並在西元2,000年時擴大成至今的六國聯賽形式，並由男子錦標賽、女子錦標賽和U20橄欖球錦標賽共同組成；於此同時，多位橄欖球球星包含英格蘭的Kyle Sinckler、蘇格蘭的Stuart Hogg、威爾斯的George North、愛爾蘭的Conor Murray、前法國球員Vincent Clerc和前義大利球員Martín Castrogiovanni，也將加入百年靈行動隊的陣容，星光熠熠。