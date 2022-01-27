百年靈結盟「六國橄欖球錦標賽」 全新球季動感開春
一年之計在於春，不少精品品牌的長期合作計畫也在近期宣布，例如瑞士鐘表品牌百年靈（Breilting）便宣布，將和「六國橄欖球錦標賽（Six Nations Rugby）」締結三年的合作關係、與新任「百年靈行動隊」的六名職業球員，為新年織就一幅全新視野。
吉尼斯六國錦標賽（Guinness Six Nations Championship）的歷史最早可朔及西元1883年，隔年1884也正是百年靈的創立年份。其中參賽的六國包含了英格蘭、愛爾蘭、蘇格蘭、法國、義大利和威爾斯。
六國錦標賽是世界上最古老的國際橄欖球錦標賽，1940年時已經成為五國聯賽、並在西元2,000年時擴大成至今的六國聯賽形式，並由男子錦標賽、女子錦標賽和U20橄欖球錦標賽共同組成；於此同時，多位橄欖球球星包含英格蘭的Kyle Sinckler、蘇格蘭的Stuart Hogg、威爾斯的George North、愛爾蘭的Conor Murray、前法國球員Vincent Clerc和前義大利球員Martín Castrogiovanni，也將加入百年靈行動隊的陣容，星光熠熠。
百年靈執行長Georges Kern表示：「我們的時計展現優異性能，幫助人們得以自信地實踐熱情，激發英勇壯舉。橄欖球精神的主旨，在於無所畏懼、無極限的思維心態，百年靈腕表堪稱其絕配。」 事實上除了與六國聯賽結盟，品牌在去年年底也宣佈和美國AOPA合作，除提供百年靈航空獎學金、並預告旗下NAVITIMER系列70周年將是2022的重點系列，透過飛行領域、橄欖球場的多元合作，也令人更加期待各式活動的開展與活躍、動感開春。
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