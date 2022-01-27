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高雄SKM Park三大人氣 名品、運動休閒、美食最受歡迎

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
SKM Park在過年前展開試營運。圖／SKM Park提供
SKM Park在過年前展開試營運。圖／SKM Park提供

新光三越打造美式生活Outlets「SKM Park」已在1月26日起展開試營運，首二日觀察，以國際名品像是Coach、Max Mara、Salvatore Ferragamo、運動品牌等Outlet店鋪打出全面3折起以及各式美食品牌最受歡迎。1月28日起SKM Park會員卡消費滿1,000元，於展區拍照打卡還可兌換限量100元電子抵用金。

運動商品在SKM Park表現亮眼，全台最大的adidas Outlet店，門店面積近400坪，款式上千種，開幕首日就出現排隊人潮，一天銷售破數百雙；PUMA Outlet首日銷售同樣破百雙，滿額送的PUMA束口後背包也提前兌換完畢。

開幕期間各家品牌釋出諸多優惠，也吸引民眾紛紛趁年前採購一波。ROOTS開幕活動即日起至1月30日首五日會員前50名可以兌換8折抵用券，前100名消費再送300元抵用券，帶動買氣。As南部獨家outlet，集結五大品牌開幕期間推出品牌日三折及1,000元專區是小資族最愛，首日銷售突破百雙。

餐飲部份高雄獨家的「大師兄銷魂麵鋪」，試營運首日吸引排隊人潮，銷售突破300份套餐。1月30日前快閃品牌「嵜本SAKImoto Bakery」當日上午銷售即突破250片吐司，吸引高雄民眾嘗鮮。

SKM Park一大特色的休閒娛樂場域，全台最大首座占地約300坪的5G獨立專網場域VIVELAND VR 虛擬實境樂園，當日吸引上百名玩家進場消費體驗。

鈴鹿賽道樂園全園區皆能使用電子支付，遊玩樂園免排隊購票，嗶卡扣款最方便，園區也規劃「1大準則+5大管理」防疫，入園需全數配戴口罩並掃描實名制、量體溫；每個設施入口處放置手部清潔以及人流控管，避免造成排隊動線過於擁擠的現況，設施環境清消每小時1次，人流量多亦將增加清消次數，讓遊客玩得更安心。

裝置藝術「Colorful Party繽紛派對」今日起至3月20日登場，首次與台新銀行跨界合作，以「色彩繽紛熱氣球」為主題，在SKM Park噴泉廣場旁、大道東館內的中央廣場挑空區、東北角挑空區打造三大展區。

The North Face Outlet店。記者江佩君／攝影
The North Face Outlet店。記者江佩君／攝影
防疫優先，入場民眾均遵守防疫措施。圖／SKM Park提供
防疫優先，入場民眾均遵守防疫措施。圖／SKM Park提供
精品Outlet店鋪具有吸引力。圖／SKM Park提供
精品Outlet店鋪具有吸引力。圖／SKM Park提供
高雄全新生活複合式Outlets「SKM Park」。圖／SKM Park提供
高雄全新生活複合式Outlets「SKM Park」。圖／SKM Park提供
運動休閒Outlet品牌也是民眾愛逛的選擇。圖／SKM Park提供
運動休閒Outlet品牌也是民眾愛逛的選擇。圖／SKM Park提供
高雄獨家的「大師兄銷魂麵鋪」吸引排隊人潮。圖／SKM Park提供
高雄獨家的「大師兄銷魂麵鋪」吸引排隊人潮。圖／SKM Park提供
全台最大的adidas Outlet店。記者江佩君／攝影
全台最大的adidas Outlet店。記者江佩君／攝影
PUMA Outlet店。記者江佩君／攝影
PUMA Outlet店。記者江佩君／攝影
I.T Outlet店。記者江佩君／攝影
I.T Outlet店。記者江佩君／攝影

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