高雄SKM Park三大人氣 名品、運動休閒、美食最受歡迎

新光三越打造美式生活Outlets「SKM Park」已在1月26日起展開試營運，首二日觀察，以國際名品像是Coach、Max Mara、Salvatore Ferragamo、運動品牌等Outlet店鋪打出全面3折起以及各式美食品牌最受歡迎。1月28日起SKM Park會員卡消費滿1,000元，於展區拍照打卡還可兌換限量100元電子抵用金。

運動商品在SKM Park表現亮眼，全台最大的adidas Outlet店，門店面積近400坪，款式上千種，開幕首日就出現排隊人潮，一天銷售破數百雙；PUMA Outlet首日銷售同樣破百雙，滿額送的PUMA束口後背包也提前兌換完畢。

開幕期間各家品牌釋出諸多優惠，也吸引民眾紛紛趁年前採購一波。ROOTS開幕活動即日起至1月30日首五日會員前50名可以兌換8折抵用券，前100名消費再送300元抵用券，帶動買氣。As南部獨家outlet，集結五大品牌開幕期間推出品牌日三折及1,000元專區是小資族最愛，首日銷售突破百雙。

餐飲部份高雄獨家的「大師兄銷魂麵鋪」，試營運首日吸引排隊人潮，銷售突破300份套餐。1月30日前快閃品牌「嵜本SAKImoto Bakery」當日上午銷售即突破250片吐司，吸引高雄民眾嘗鮮。

SKM Park一大特色的休閒娛樂場域，全台最大首座占地約300坪的5G獨立專網場域VIVELAND VR 虛擬實境樂園，當日吸引上百名玩家進場消費體驗。

鈴鹿賽道樂園全園區皆能使用電子支付，遊玩樂園免排隊購票，嗶卡扣款最方便，園區也規劃「1大準則+5大管理」防疫，入園需全數配戴口罩並掃描實名制、量體溫；每個設施入口處放置手部清潔以及人流控管，避免造成排隊動線過於擁擠的現況，設施環境清消每小時1次，人流量多亦將增加清消次數，讓遊客玩得更安心。