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話題潮鞋你選哪一雙？跨界前衛設計師、歐美爆紅款
潮鞋永不嫌少，而且帶有話題更搶手！Reebok再度上市與Maison Margiela合作，以解構為發想的「忍者鞋」；New Balance則有和時尚品牌UNITED ARROWS聯名，採用在歐美爆紅的型號，讓鞋迷們都等著入手。
Reebok與Maison Margiela再度攜手，呈現全新Classic Leather Tabi Décortiqué Low鞋，不僅延續Classic Leather的皮革主體以及經典的 Tabi分趾足袋輪廓，更強化「解構」意象，突破界線，將鞋側、鞋後跟改以挖空設計。 讓外觀帶有鏤空結構，露出球鞋襯裡，突顯鞋身線條，也呼應了「Décortiqué」一詞的意義，將服裝或配飾的層次減少，僅留下原有框架的技術，期望讓人們看到事物的核心本質。而且不只有黑、白皮革配色外，同步也推出結合Bianchetto手工油漆塗層技術的限定色。
而日本知名選貨店暨時尚品牌UNITED ARROWS與New Balance將推出的聯名限量鞋款，以80年代推出的BB550經典籃球鞋為基礎，配色採大面積奶油白絨面革鞋面，搭配具沉穩氣息的深灰色鞋底，再加上鞋舌及鞋背低調的LOGO字樣，整體簡約卻層次分明。即將上市消息曝光就引起關注，原因在於這款復古籃球鞋，過去曾被運用在潮牌Aimé Leon Dore的聯名系列中，而受到歐美消費者追捧。無論是日常休閒或是稍正式場合，都是不出錯的搭配選擇。
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