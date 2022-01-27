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訂餐送好酒！金色三麥超氣派「5公升團圓酒」限量送

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
金色三麥春節外帶不打烊，訂購虎年桌宴系列、豐盛年菜套餐，門市周邊5公里內，外送免運費。圖／金色三麥提供
金色三麥春節外帶不打烊，訂購虎年桌宴系列、豐盛年菜套餐，門市周邊5公里內，外送免運費。圖／金色三麥提供

9天春節連假即將展開，金色三麥推出10人份「虎年桌宴系列」（6,000元起），以及4至6人份「豐盛年菜套餐」（3,190元）兩種外帶套餐，門市周邊5公里內免運送到家。訂餐再送限量5公升蜂蜜口味團圓酒、6入350ML金色三麥精釀啤酒，酒菜一次備齊，在家團圓超輕鬆。

即日起至1月31日，外帶「豐盛年菜套餐」送6瓶350ML金色三麥精釀啤酒（原價750元）。

另一款「虎年桌宴系列」，除了一次品嘗道金色三麥經典菜色，還有圍爐必備鍋物「現釀啤酒海鮮鍋」、「蝦皇暹羅浴鍋」或「娘娘萬福煲湯鍋」可供選擇，即日起至2月15日，外帶即贈價值1,299元的限量蜂蜜口味團圓酒，超氣派的5公升大容量啤酒，最適合和親朋好友團聚暢飲，此為限量供應，並建議開桶後一天內飲用完畢。

2月15日前外帶「虎年桌宴系列」，即贈價值1,299元的5公升蜂蜜口味團圓酒。圖／金色三麥提供
2月15日前外帶「虎年桌宴系列」，即贈價值1,299元的5公升蜂蜜口味團圓酒。圖／金色三麥提供

套餐 蜂蜜 年菜

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