在家也能一次喝足世界咖啡 獨家職人咖啡禮盒百元入手

圖／POYA寶雅 提供

疫情尚未停息卻無法止住想出國的慾望，尤其早晨出門或是下午茶喝上一杯濾掛式咖啡包，用味覺及嗅覺感受世界各國的咖啡美味，2019 WCE世界盃烘豆大賽冠軍咖啡採用日曬處理法，啜飲可以感受到草莓、柑橘、熱帶水果風味，口感帶點酸甜滋味，在沖泡過程中散發出更深沉的咖啡豆醇厚香味，以及主打採黃金烘焙，帶點楓糖甜加上有櫻桃、杏仁、奶油香甜整體厚實餘味;喝完會口齒留香的哥斯大黎加小燭藝妓咖啡，擁有專業的烘焙團隊，製作出每杯樣樣經典的細膩感，咖啡豆透過冠軍烘焙曲線GIESEN烘豆機，在烘焙過程中會經歷焦化化學反應，產生出咖啡豆迷人香氣，透過不同烘焙度模式將每顆咖啡豆上色及拿捏最後要呈現酸味、咖啡苦味，將每包濾掛式咖啡透過機械化生產包裝，利用高純氮氣填充保鮮咖啡粉，濾掛式咖啡包方便又好攜帶的，也能夠保留手沖咖啡濃郁香氣及樂趣，適合想要滿足嚐鮮不同世界風味級咖啡的你！

圖／POYA寶雅 提供

POYA寶雅首度與精品咖啡品牌歐客佬OKLAO跨界合作，推出POYA Coffee x歐克佬濾掛20入新春限定禮盒，帶來世界各地風味咖啡展出優質迷人韻味，正逢迎接春節喜慶來臨，想要傳達滿滿心意，最適合帶上新春限定咖啡禮盒，送禮自用兩相宜，新春禮盒中更特別推出POYA寶雅限定款口味，跨界合作咖啡禮盒採用圓柱包裝象徵新春圓融團圓，整體設計彩色復古壓花紋，外蓋為討喜典雅紅，以中心點為扇型方式擺放著來自世界各地不同風味咖啡包，讓消費者輕鬆體驗到不同咖啡原始風味，送禮時心意得體又大方，讓人感受到節慶滿心祝福，過年團圓期間邀約家人一同啜飲，在閒暇之餘來一杯世界級風味咖啡找到放鬆自我，有如現磨般美好滋味且能充分滿足口中味蕾， POYA新春限定咖啡禮盒絕對能滿足口中的好韻味。即日起特價NT$749元，現在下單再加碼會員點數10倍送好康優惠，POYA Buy寶雅線上買全站限量有限，售完為止。在疫情期間新春送禮利用POYA Buy寶雅線上買下單選購減少非必要接觸，即日起至2/8全站單筆消費滿$999元，加贈萌趣童心給皂機，送禮高貴、安心又滿意！

▲POYA Coffee X 歐客佬濾掛20入禮盒，即日起特價NT$749元。內容物(共20包)：POYA Coffee(15款)+歐克佬咖啡(5款) 圖／POYA寶雅 提供

【POYA寶雅限定款咖啡口味】

◆哥斯大黎加小燭藝妓咖啡-咖啡韻味屬於內斂飽滿型，採為黃金烘焙程度，帶點楓糖甜、明亮青蘋果酸加上有櫻桃、杏仁、奶油香甜整體厚實、餘味細膩喝完且口齒留香。◆2019 WCE世界盃烘豆大賽冠軍咖啡-為日曬處理法，採為白金烘焙程度，啜飲可以感受到草莓、柑橘、熱帶水果風味，口感帶點明亮活潑感且酸甜滋味，在沖泡過程中散發出更深沉的咖啡豆醇厚香味。◆2019 WCE世界盃烘豆大賽亞軍咖啡-為水洗處理法，採為黃金烘焙程度，啜飲可以感受到莓果、伯爵、玫瑰花香味，口感相對比較清香順口，推薦給喜歡果酸調性豐富的。◆2019 WCE世界盃烘豆大賽季軍咖啡-為日曬處理法，為黑金烘焙程度，啜飲可以感受到可可、巧克力、蔗糖甜有著明顯焦糖般香氣味，烘焙時間拉長因此酸度降低許多，推薦喜歡帶點甘苦且具有厚實調性。

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