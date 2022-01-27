台北101觀景台「雲端花園」還可穿浴衣拍出和風美照

新的一年，台北101觀景台全場域也換上新裝，帶來充滿度假感的「雲端上的秘境花園」，坐落在89樓觀景台四面共六點位，把綠意花園帶到高空，搭配無敵大台北高空美景，讓民眾盡情拍出屬於自己的雲端美景，還有日式浴衣體驗，無法旅遊日本的時候，也能拍出和風滿滿的新年美照。

「雲端上的秘境花園」呈現十足的度假風情，搭配波希米亞風的裝飾擺飾如流蘇、印地安編織帳篷、燭台、多彩紙花以及藤編球燈串等，營造唯美chill氛圍，加上台北101觀景台360度環景的大台北景致，以及雲朵、陽光的自然變化，在春節假期搶先拍出充滿春天氣息的美照。

針對「雲端上的秘境花園」台北101特別設計專屬的「雲朵野餐包」售價500元，內含台北101獨家購物袋、101運動毛巾以及101造型瓶裝水，民眾還可以在10秒內動手將各種零食包填滿購物袋，裝多少都可帶走。

一向喜歡到日本旅遊的國人已經兩年多來無法出國旅行，台北101推出線上線下日本體驗活動，線上與國際策略夥伴日本潮流商場集團PARCO合作線上快閃店PARCO ONLINE STORE—Small Good Things，即日起至2月13日推出精選日本12家正夯的原生品牌，讓台灣消費者可以透過Stage 101連線就買得到。

線下活動則推出「日本傳統新年文化浴衣」與「注連繩體驗活動」，與專業和服品牌「京都桃子和服工作室」合作，於1/28(五)、1/29(六)、1/30(日)、2/11(五)、2/12(六)、2/13(日)兩個周末，以及初一2/1(二)~初五2/5(六)年假期間，提供日式浴衣文化體驗，民眾可挑選喜愛的浴衣花色，並由專業浴衣老師親自著衣、配搭腰帶，還可以穿著日式浴衣在觀景台拍下雲端美照。

喜歡手做工藝則可參與日式注連繩與手作花藝體驗，注連繩傳統常見於日本神社，後加入各種花藝發展而成，有趨吉避凶、花開富貴之意，是日本過年常見的裝飾物。活動皆採預約報名制，名額有限採線上報名：https://bit.ly/3GTkvI3