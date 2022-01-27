過新年就是要穿新衣啊！平價時尚品牌聯名款、潮裝都出籠

無論你是否一個人，還是要返鄉團聚，過新年就是要以最亮麗的姿態現身。所以，UNIQLO看準年節到來的購物需求，推出了春夏款的U系列服飾，營造新氣象。而H&M則是除了應景新年系列之外，端出再升級的Blank Staples潮流男裝。

UNIQLO U系列，從推出以來就是消費者的最愛之一，帶有經典和細節變化的設計，每一季都是人氣必備款。而全新的春夏系列以春天美好的節奏為靈感，採用湖水綠、活力橘、橄欖綠等多款色彩迎新春。 此次全台皆販售的女裝U短版開襟外套，利用柔軟親膚的針織面料製成，袖口與下擺採用縮口設計，換季穿剛剛好。首次推出的女裝U工作褲，好移動的舒適剪裁無論工作或下班穿都舒適時髦；長年都在熱銷排行榜的U圓領T恤，則加厚領口不易成為荷葉邊。

除了應景新年系列之外，H&M端出再升級的Blank Staples潮流男裝。圖／H&M提供

另外，UNIQLO還準備了以靛染工藝打造不分性別的全新INDIGO系列，融入了寬鬆版型、柔軟舒適材質，以及工裝風格三大特色，提供包括上衣與外套、襯衫、褲款等選擇，透過水洗加工，營造恰到好處的休閒質感。而H&M男裝Blank Staples系列呈現了眾多寬鬆版型的經典單品，涵蓋T恤、運動上衣、連帽上衣、運動褲。還推出了拉鍊連帽外套、休閒短褲等全新單品，運用淡雅的淺色系，包括開心果色、天空藍、石青色和灰黑色，打造簡約清爽又富現代感的格調。

除了應景新年系列之外，H&M端出再升級的Blank Staples潮流男裝。圖／H&M提供

除了應景新年系列之外，H&M端出再升級的Blank Staples潮流男裝。圖／H&M提供

UNIQLO INDIGO系列工裝風牛仔長褲990元。圖／UNIQLO提供

除了應景新年系列之外，H&M端出再升級的Blank Staples潮流男裝。圖／H&M提供

UNIQLO男裝U布勞森外套1,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO女裝U寬版襯衫式外套1,490元。圖／UNIQLO提供

除了應景新年系列之外，H&M端出再升級的Blank Staples潮流男裝。圖／H&M提供