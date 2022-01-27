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以咖啡佐餐！NESPRESSO教作「喜上梅梢」開運咖啡
年節的餐桌不只佳餚美食，合宜的佐餐搭配更是一門大學問，瑞士咖啡品牌Nespresso今年推薦多款團圓飯佐餐咖啡，並公開「喜上梅梢」開運咖啡作法，讓民眾喝咖啡迎新年、接好運。
近年「咖啡搭餐」已成一股新潮流。
Nespresso推薦款「佛跳牆X義式經典威尼斯」：備有十葷十素的豐盛配料為年節大菜之一，配上義式經典威尼斯可謂完美，身披金黃縷衣的義式經典威尼斯，創造出帶著細微花果酸香與濃烈苦韻的濃縮咖啡，口感圓滑，能夠提升佛跳牆集結豐富配料的精華，激發出唇齒間的新火花。
「長年菜X沃魯托」：擁有「苦盡甘來」寓意的長年菜是許多長輩們團圓飯固定的菜餚，此款佳餚最適合搭配同為金身的沃魯托，其調和來自巴西日曬阿拉比卡豆與哥倫比亞水洗阿拉比卡豆，利用輕度烘焙保留其餅乾穀物香與清新果香，鮮明而多層次的韻味中和長年菜的苦韻，也不會搶走菜色的風采。
「步步糕昇X義式經典拿坡里」：新春過節最重要的是求好運，富含「步步高升」意涵的蘿蔔糕與年糕，與強勁厚實風味的義式經典拿坡里相互烘托，義式經典拿坡里經長時間重深度烘焙處理，完美釋放出可可香調與濃郁烘焙香氣，其綿密口感無論搭配鹹點或甜點，都能襯托出其中香甜風味，絕對是過年期間中西合璧的好拍檔。
「年年有魚X環遊世界大杯系列─上海」：魚的相關料理，象徵「年年有餘」的吉利意涵，此時帶有柑橘與莓果香調的環遊世界大杯系列─上海就是佐餐的最佳良伴，其以四種不同產區的阿拉比卡豆調和而成，口感圓潤豐富，且果酸香氣以及魚的鮮味形成有趣對比。
Nespresso今也特別獻上「喜上梅梢開運咖啡特調」，簡單六步驟即可製作，視覺與味覺兼具濃濃過年氣息，接待賓客的飲品更別具祝福寓意。
食材：義式經典威尼斯40毫升、蜂蜜15毫升、鮮奶90毫升、梅子4-5片、可可粉。
作法：
1.將15毫升蜂蜜倒於VIEW Cappuccino杯中。
2.加入4-5片梅子於杯中。
3.將90毫升鮮奶倒於Aeroccino奶泡機中，蓋上上蓋，並按下開始鍵製作熱奶泡。
4.將調製好的熱奶泡倒於杯中。
5.萃取40毫升的義式經典威尼斯於杯中。
6.最後撒上可可粉作為點綴，即完成。
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