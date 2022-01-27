以咖啡佐餐！NESPRESSO教作「喜上梅梢」開運咖啡

永恆慕夏特展獲得各界名人及粉絲響應，這次展覽也特別邀請謝哲青在展前開立主題講座搭配展覽推套票，開賣首日即全數售罄，不僅展覽與講師的高人氣，也因這次慕夏睽違超過11年再度來台，先在日本巡迴獲得高度的迴響，台灣也對於這位新藝術大師作品趨之若鶩，加上展覽內容完整而豐富，從慕夏收藏、真跡畫作、及慕夏風格影響世界各地設計師作品，皆可一覽無遺。

2022-01-27 15:56