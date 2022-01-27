2022 LVMH WATCH WEEK／真力時DEFY系列 捕捉天色與光芒

第三屆LVMH WATCH WEEK自本週起在雲端展開，集團旗下的製表品牌陸續發布本季最新力作。真力時（ZENITH）本季焦點放在DEFY系列，包括從早期表殼造型延伸出的全新DEFY Skyline系列以及DEFY 21 Chroma炫彩之作，運動路線的DEFY Extreme換上碳纖維新材質，女表DEFY Midnight則推出以不同天空顏色為靈感的彩色表盤新作。真力時並宣布與LVMH旗下新創企業Nona Source攜手合作，將來自LVMH旗下時裝和皮具品牌剩餘的布料，轉化成表帶，並率先在DEFY Midnight系列中使用。

全新DEFY Skyline系列腕表，從早期DEFY表款和近來推出的DEFY Revival A3642復刻版腕表的八角形幾何圖案汲取靈感，轉化成可作為時標用途的12邊形設計，設計成銳利邊角切面的立體表圈。星空是品牌的核心元素，表盤上排列整齊的現代四芒星鐫刻圖案，搭配星光熠熠的太陽光線紋，幾何結構與巧妙天體刻紋的設計靈感源自1960年代真力時的「雙 Z」標誌。搭載裝飾星星圖案的旋入式表冠，採用41毫米的百搭尺寸。

限量200只的全新DEFY 21 Chroma炫彩腕表，其實是延續真力時之前所推出的高度色彩機芯的DEFY 21 Ultra系列、彩寶系列、以及藝術家合作款在色彩上的開發。此表的概念源自於白色並非真正的顏色，而是由可見光範圍內的所有色彩相互交織而成的色彩，因此DEFY 21 Chroma採用全啞光白陶瓷材質作為表殼，鏤空表盤和機芯上均勻分佈彩虹漸層色彩，從12時位置的紅色，順時針方向依次呈現出橙、黃、綠、藍、紫至粉色的的完整白光色譜，色彩的效果也延伸至表殼外圍，為1/100秒高振頻自動上鍊計時腕表，增添前所未見的鮮明

於2021年推出的DEFY Extreme系列，在經歷EXTREME E電動車越野錦標賽第一季中各種嚴峻考驗後，搭載1/100秒高振頻自動計時機芯的這枚時計，首度換上碳纖維材質外觀：表殼、按鈕和表冠皆以持久耐用的多層碳纖維製成，搭配微噴砂鈦金屬按鈕保護零件和12邊形表圈，多層鏤空表盤以活潑的色彩呈現，靈感源自Extreme E電動車越野錦標賽中「X Prix」每項賽事的相應色彩搭配方案。每只腕表隨附三條快拆表帶，包括一條黑色紋理橡膠表帶、紅色紋理橡膠表帶和黑色Velcro魔鬼粘表帶。