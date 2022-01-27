2022 LVMH WATCH WEEK／真力時DEFY系列 捕捉天色與光芒
第三屆LVMH WATCH WEEK自本週起在雲端展開，集團旗下的製表品牌陸續發布本季最新力作。真力時（ZENITH）本季焦點放在DEFY系列，包括從早期表殼造型延伸出的全新DEFY Skyline系列以及DEFY 21 Chroma炫彩之作，運動路線的DEFY Extreme換上碳纖維新材質，女表DEFY Midnight則推出以不同天空顏色為靈感的彩色表盤新作。真力時並宣布與LVMH旗下新創企業Nona Source攜手合作，將來自LVMH旗下時裝和皮具品牌剩餘的布料，轉化成表帶，並率先在DEFY Midnight系列中使用。
全新DEFY Skyline系列腕表，從早期DEFY表款和近來推出的DEFY Revival A3642復刻版腕表的八角形幾何圖案汲取靈感，轉化成可作為時標用途的12邊形設計，設計成銳利邊角切面的立體表圈。星空是品牌的核心元素，表盤上排列整齊的現代四芒星鐫刻圖案，搭配星光熠熠的太陽光線紋，幾何結構與巧妙天體刻紋的設計靈感源自1960年代真力時的「雙 Z」標誌。搭載裝飾星星圖案的旋入式表冠，採用41毫米的百搭尺寸。
限量200只的全新DEFY 21 Chroma炫彩腕表，其實是延續真力時之前所推出的高度色彩機芯的DEFY 21 Ultra系列、彩寶系列、以及藝術家合作款在色彩上的開發。此表的概念源自於白色並非真正的顏色，而是由可見光範圍內的所有色彩相互交織而成的色彩，因此DEFY 21 Chroma採用全啞光白陶瓷材質作為表殼，鏤空表盤和機芯上均勻分佈彩虹漸層色彩，從12時位置的紅色，順時針方向依次呈現出橙、黃、綠、藍、紫至粉色的的完整白光色譜，色彩的效果也延伸至表殼外圍，為1/100秒高振頻自動上鍊計時腕表，增添前所未見的鮮明
於2021年推出的DEFY Extreme系列，在經歷EXTREME E電動車越野錦標賽第一季中各種嚴峻考驗後，搭載1/100秒高振頻自動計時機芯的這枚時計，首度換上碳纖維材質外觀：表殼、按鈕和表冠皆以持久耐用的多層碳纖維製成，搭配微噴砂鈦金屬按鈕保護零件和12邊形表圈，多層鏤空表盤以活潑的色彩呈現，靈感源自Extreme E電動車越野錦標賽中「X Prix」每項賽事的相應色彩搭配方案。每只腕表隨附三條快拆表帶，包括一條黑色紋理橡膠表帶、紅色紋理橡膠表帶和黑色Velcro魔鬼粘表帶。
女表部分主力為2020年首個專為女性推出的DEFY Midnight系列，如今此系列再添兩款新作。以品牌的核心璀璨星空為主要靈感，捕捉夜空中稍縱即逝的天文現象，推出的DEFY Midnight Sunset晚霞腕表和DEFY Midnight Borealis北極光腕表。兩款腕表表盤裝飾彷彿表盤頂部的星形標誌散發出的放射狀波紋圖案，是以機刻雕花工藝（Guilloché）雕鑿而成，晚霞款表盤從溫暖的紅色自然流暢地漸變到深邃的黃色；北極光款則以夜晚藍由上而下漸層變化成明亮祖母綠色。DEFY Midnight系列隨附特製表盒、三條彩色表帶、以及一枚可互換的摺疊式表扣。
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