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沛納海日內瓦旗艦店新開張 挑高酒吧根本網美打卡點！
新年開春，雖然美國經濟相對震盪，但歐洲的景氣似有復甦，並反應在高級鐘表的全新合作關係或旗艦店新開幕。瑞士高級鐘表品牌沛納海（PANEARI）宣佈，品牌甫於日內瓦開設全新旗艦店，將咖啡、吧檯、設計、高級腕表融為一體，帶來源自佛羅倫斯的優渥生活風格呈現。
一旦踏入空間內，巨大的電視螢幕將能展現品牌的精神主張與表款設計細節，同時沒有玻璃遮罩的展示窗，讓人盡情與感興趣的表款互動。為了強化體驗與互動感，通往二樓樓梯下方一處帶有帆船觀景舷窗的牆壁，則展示了品牌在開發高科技複合材質的演進；一旦通向二樓之後，屬於佛羅倫斯、義大利生活風格的細節才在此處正式開展：各種設計精品、義式生活美學精裝書籍組成了一個宛如書房、藝廊的生活空間，當然，品牌最負盛名的高複雜功能和特別版沛納海，也將在此悄然現身，成為愉悅義式生活的風格提案。
最酷、最讓人喜出望外的還有一處兼容咖啡與調飲的裝飾藝術風格吧檯，互動式的旋轉台將能呈現表款與不同表帶的組合可能，更有精選來自全世界十處的精選咖啡豆。一杯Espresso、一杯開胃調飲，一款精美的沛納海？人生夫復何求。
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