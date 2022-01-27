沛納海日內瓦旗艦店新開張 挑高酒吧根本網美打卡點！

新年開春，雖然美國經濟相對震盪，但歐洲的景氣似有復甦，並反應在高級鐘表的全新合作關係或旗艦店新開幕。瑞士高級鐘表品牌沛納海（PANEARI）宣佈，品牌甫於日內瓦開設全新旗艦店，將咖啡、吧檯、設計、高級腕表融為一體，帶來源自佛羅倫斯的優渥生活風格呈現。

一旦踏入空間內，巨大的電視螢幕將能展現品牌的精神主張與表款設計細節，同時沒有玻璃遮罩的展示窗，讓人盡情與感興趣的表款互動。為了強化體驗與互動感，通往二樓樓梯下方一處帶有帆船觀景舷窗的牆壁，則展示了品牌在開發高科技複合材質的演進；一旦通向二樓之後，屬於佛羅倫斯、義大利生活風格的細節才在此處正式開展：各種設計精品、義式生活美學精裝書籍組成了一個宛如書房、藝廊的生活空間，當然，品牌最負盛名的高複雜功能和特別版沛納海，也將在此悄然現身，成為愉悅義式生活的風格提案。