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慕夏特展線上課程限時優惠 收錄謝哲青講座精華與實景導覽

聯合新聞網 / 聯合數位文創
永恆慕夏特展特別邀請謝哲青攜手於線上合作，推出「遇見慕夏的浪漫與永恆」線上導覽課程。圖／聯合互動提供
永恆慕夏特展特別邀請謝哲青攜手於線上合作，推出「遇見慕夏的浪漫與永恆」線上導覽課程。圖／聯合互動提供

永恆慕夏特展獲得各界名人及粉絲響應，這次展覽也特別邀請謝哲青在展前開立主題講座搭配展覽推套票，開賣首日即全數售罄，不僅展覽與講師的高人氣，也因這次慕夏睽違超過11年再度來台，先在日本巡迴獲得高度的迴響，台灣也對於這位新藝術大師作品趨之若鶩，加上展覽內容完整而豐富，從慕夏收藏、真跡畫作、及慕夏風格影響世界各地設計師作品，皆可一覽無遺。

有鑑於展覽僅限台北一場即結束，許多喜愛慕夏的民眾紛紛期待可以再深度了解慕夏，因此特展再邀謝哲青攜手於線上合作，推出「遇見慕夏的浪漫與永恆」線上導覽課程，精心收錄實體講座精華，並藉由謝哲青於展覽現場挑選重點畫作分析講解，憑藉著個人豐富的遊歷與引人入勝的敘事方式，將特展精華重組解構，用更加多元的視角看見慕夏風靡世界的脈絡，包含自巴黎新藝術的崛起，宏觀的視野來探究18世紀末的流行藝術文化、循序漸進將慕夏橫空出世般的爆紅與對世界藝術影響引出，可以說是從慕夏為中心去洞見新藝術，同時也藉由多位藝術家的對比去形塑出慕夏的獨特性。

不管是對於已經看過實體展覽，將有機會對展覽有深的更廣的觀賞角度，尚未看實體展或遠距的民眾，也可以先以線上課程作為鑑賞的前哨站。課程以於1月18日於udn售票網上線，並推出限時早鳥優惠199元，可於3月18日~3月20日期間選定一天購買觀賞，且可當日不限次數回放瀏覽，喜歡的民眾千萬別錯過唷。

謝哲青 巴黎 日本

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