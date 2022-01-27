外百老匯音樂劇《LPC》一月連演21場一票難求 二月甫開票秒殺五成
1月7日起於台北信義區PLAYground南村劇場駐演的經典外百老匯音樂劇《I Love You, You’re Perfect, Now Chane》（簡稱《LPC》），在一月份場次開票之初就在一週內狂銷五成，開演後更是一票難求；在網路一片好評與推薦聲中，日前甫開賣二月場次，旋即再度秒殺五成票房。《LPC》成為當前台灣表演藝術市場最炙手可熱的演出。
由活性界面製作聯手聯合數位文創及大清華傳媒出品製作的《LPC》，是外百老匯史上第二長壽的音樂劇，自1996首次演出以來，在全世界超過40個城市上演，至今被翻譯成17國語言。每次由4名演員擔綱演出，不停切換詮釋50多個人生角色，談論20段關於約會、伴侶、婚姻、家庭與愛情的人生故事。為保留原汁原味的內容，全劇以英文對白與演唱，搭配中文字幕，並由11位台灣實力派演員：陳品伶、鍾琪、蔡邵桓（叉燒）、周家寬、江翊睿、倪安東、張稜、賴珮如、藍紫綾、謝雅兒、Steven Sun 輪流搭配演出。
《LPC》開演至今收到極大的熱烈迴響，海量的網路點讚分享以及數百份演後問券中充滿了「也太好看了吧！」、「歌好，戲好，演員好」、「目前在台灣看過最棒的音樂劇」、「又好笑又感動，超有共鳴！」、「每一首歌每一個片段都愛死！」、「近三年來最喜歡的戲就是這齣了」等精彩評論；江老師、就是嘟丟笑欸、瘋女人APPLE、G蛋布丁、浩爾、Queenie Kao等知名內容創作者在各自頻道瘋狂推薦，紛紛自行購票多刷。製作人陳午明分享，「我們看到《LPC》吸引了更多元的觀眾走進劇場看戲，有母親帶著女兒來感受愛情與人生，有三五好友包桌同歡，有人看完隔天立刻掏腰包買20張請朋友看！另外目前也已經有接到三到四場的企業包場，可見本劇已經打破了一般表演藝術的觀眾同溫層，深入大眾人心。」
至於音樂劇迷，目前一月份演出已有觀眾連刷四場，也有觀眾已經跨年度七刷，足見本劇精彩魅力。《LPC》目前已開賣二月份場次，銷售量迅速突破五成，許多劇迷不斷緊張搶票，更瘋狂私訊劇組詢問三月份何時開賣。信義區的「都市傳說」已然成形，只要到南村劇場就可以一秒傳送到原汁原味的百老匯！在因疫情無法出國的當下，看一場精彩的音樂劇來輕旅行，絕對可以有比擬出國的愉快體驗，購票請洽口袋售票。
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