過年來趣科教館FUN玩teamLab未來遊樂園 虎力全開過新年
新春假期何處去？國立臺灣科學教育館邀請民眾大年初一至初六(2/1-2/6)到科教館走春玩科學，參與《虎力全開》春節系列活動，包含在展場參觀解謎「虎說八道」，以及每日限定的虎年主題活動、虎年布袋印刷體驗等，多種豐富有趣的科學益智、虎年專屬賀歲活動，讓參觀民眾動手、動腦過好年，體驗不同的年節氣氛。
春節出遊首選《teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們》特展！此展好拍好玩好有趣的佳評如潮，甚是在IG社群造成一股熱烈討論！希望每位前來參觀的民眾，在享受展覽的科技藝術與視覺饗宴的同時，都能夠盡情體驗共創活動的過程、當下所接收到的心情感受，並且能夠在日常生活中探索更多共享的創造力。
今年春節，科教館以生肖「虎」為主題，設計多元的科學體驗活動，初一到初六天天都有《玩藝數》特展的櫻花立體紙雕體驗，讓參加者在平面的紙張零件組裝成立體的櫻花過程中理解數學中「長度」與「角度」的關係。展場還有學習單鼓勵參觀者透過學習單的引導觀察《玩藝數》展區的六位「藝數家」作品，藉此探索數學的奧妙，感受跨領域學習的新奇與樂趣。
除了每日皆有的科學體驗，初一到初六還有當日限定的展場主題活動：
初一「不入虎山焉得虎子」設計五道關卡，參加者必須全身動起來、呼朋引伴組隊在限時8分鐘內完成射箭、一桿進洞、套圈圈等遊戲，才能獲得科教館虎年限量的「兩隻老虎賀歲迎新春」燈籠。
初二「福虎生風飛行器」，深受民眾歡迎的敲敲打打工作坊推出虎年限定活動，邀請大家放在透明的風管中，開啟風扇，一起動手製作福虎飛行器，看看誰的小老虎可以飛得高、停得久，探索重力的原理。
初三邀請大家一起到科教館戶外參加「虎擬的」春節限定生態導覽，觀察科教館周邊豐富的自然生態，以及了解植物多樣性在城市的面貌，並透過近距離觀察，發現原來植物也有「老虎百態」，有像極了老虎耳朵的草、擁有虎色斑紋的葉子，最後還能利用落葉的葉鞘來手作生活小物。
初四「猛虎下山玩科學」先聽聽有趣的繪本故事，在體驗有趣的科學實驗課，用最簡單、隨手可得的材料，就可以完成有趣又喜氣的自走玩具！
初五拿出你的「虎眼金睛」偏光片加上膠帶就可以完成七彩萬花筒；而科教館獨家的科學劇也在這天推出最新力作《羅斯找管家》！帶大家一起參與住在遠得要命郡、冷得要命區，個性古怪孤僻、生人勿近，神秘又怪異的羅斯先生面試管家的過程，看看哪位勇者可以突破難關在初五開工日找到管家的工作拉！
初六特別與玩轉極限團隊合作辦理「虎塞雷！玩轉極限666魔方玩起來」嘉年華，現場設有模擬世界魔術方塊協會國際比賽專用器材，設置親子體驗區可讓民眾身歷其境體驗專業選手比賽的氛圍；靜態展區設有趣味問答活動，回答完成即可獲得玩轉極限官方贈送之專業級魔術方塊；更有多場表演與教學工作坊，可以培養邏輯思考、建立空間概念、訓練手眼協調，非常適合啟發小朋友的大腦。工作坊課程名額有限，快上科教館官網活動報名，一起進入五顏六色的世界！
更多精彩連連的科教館春節活動與闖關辦法請洽科教館官網及臉書粉絲團科教館GO好玩查詢。
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