過年來趣科教館FUN玩teamLab未來遊樂園 虎力全開過新年

新春假期何處去？國立臺灣科學教育館邀請民眾大年初一至初六(2/1-2/6)到科教館走春玩科學，參與《虎力全開》春節系列活動，包含在展場參觀解謎「虎說八道」，以及每日限定的虎年主題活動、虎年布袋印刷體驗等，多種豐富有趣的科學益智、虎年專屬賀歲活動，讓參觀民眾動手、動腦過好年，體驗不同的年節氣氛。

圖／聯合數位文創提供

春節出遊首選《teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們》特展！此展好拍好玩好有趣的佳評如潮，甚是在IG社群造成一股熱烈討論！希望每位前來參觀的民眾，在享受展覽的科技藝術與視覺饗宴的同時，都能夠盡情體驗共創活動的過程、當下所接收到的心情感受，並且能夠在日常生活中探索更多共享的創造力。

今年春節，科教館以生肖「虎」為主題，設計多元的科學體驗活動，初一到初六天天都有《玩藝數》特展的櫻花立體紙雕體驗，讓參加者在平面的紙張零件組裝成立體的櫻花過程中理解數學中「長度」與「角度」的關係。展場還有學習單鼓勵參觀者透過學習單的引導觀察《玩藝數》展區的六位「藝數家」作品，藉此探索數學的奧妙，感受跨領域學習的新奇與樂趣。

除了每日皆有的科學體驗，初一到初六還有當日限定的展場主題活動：

初一「不入虎山焉得虎子」設計五道關卡，參加者必須全身動起來、呼朋引伴組隊在限時8分鐘內完成射箭、一桿進洞、套圈圈等遊戲，才能獲得科教館虎年限量的「兩隻老虎賀歲迎新春」燈籠。

初二「福虎生風飛行器」，深受民眾歡迎的敲敲打打工作坊推出虎年限定活動，邀請大家放在透明的風管中，開啟風扇，一起動手製作福虎飛行器，看看誰的小老虎可以飛得高、停得久，探索重力的原理。

初三邀請大家一起到科教館戶外參加「虎擬的」春節限定生態導覽，觀察科教館周邊豐富的自然生態，以及了解植物多樣性在城市的面貌，並透過近距離觀察，發現原來植物也有「老虎百態」，有像極了老虎耳朵的草、擁有虎色斑紋的葉子，最後還能利用落葉的葉鞘來手作生活小物。

初四「猛虎下山玩科學」先聽聽有趣的繪本故事，在體驗有趣的科學實驗課，用最簡單、隨手可得的材料，就可以完成有趣又喜氣的自走玩具！

初五拿出你的「虎眼金睛」偏光片加上膠帶就可以完成七彩萬花筒；而科教館獨家的科學劇也在這天推出最新力作《羅斯找管家》！帶大家一起參與住在遠得要命郡、冷得要命區，個性古怪孤僻、生人勿近，神秘又怪異的羅斯先生面試管家的過程，看看哪位勇者可以突破難關在初五開工日找到管家的工作拉！

初六特別與玩轉極限團隊合作辦理「虎塞雷！玩轉極限666魔方玩起來」嘉年華，現場設有模擬世界魔術方塊協會國際比賽專用器材，設置親子體驗區可讓民眾身歷其境體驗專業選手比賽的氛圍；靜態展區設有趣味問答活動，回答完成即可獲得玩轉極限官方贈送之專業級魔術方塊；更有多場表演與教學工作坊，可以培養邏輯思考、建立空間概念、訓練手眼協調，非常適合啟發小朋友的大腦。工作坊課程名額有限，快上科教館官網活動報名，一起進入五顏六色的世界！