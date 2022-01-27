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人氣國寶翰墨書畫法華經 故宮南院新春三展登場

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
故宮南院全新完工啟用的圖書館，背板圖案複製張大千盧山圖，氣勢宏偉。記者魯永明／攝影
故宮南院全新完工啟用的圖書館，背板圖案複製張大千盧山圖，氣勢宏偉。記者魯永明／攝影

嘉義縣故宮南院虎年新春，重磅推出三檔新展：「《法華經》及其美術特展」、「人氣國寶展」及「翰墨空間-故宮書畫賞析」，加上〈清翠玉白菜〉特別延展至大年初六（2月6日)，以精選國寶，陪觀眾過新年。

故宮南院處長彭子程上午偕同故宮書畫文獻處長林麗江、科長何炎泉等，在全新完工啟用的圖書館開記者會，說明三檔新展，人氣國寶展以過年團圓喜慶發想，由國寶展件唐玄宗〈鶺鴒頌〉引領「共敘天倫」主題，西周晚期〈鄂侯簋〉、北宋定窯〈白瓷劃花牡丹紋碟〉、清乾隆〈金胎畫琺瑯西洋人物杯、盤〉以及宋、遼〈玉龍紋盤〉，件件精彩；2月8日起清雍正〈琺瑯彩瓷五倫圖碗〉接續登場。

「翰墨空間-故宮書畫賞析」新亮相展件，除張大千胞兄張善子〈畫虎〉及清代女畫家陳書〈歲朝麗景〉等新春應景作品，另選展（傳)北宋著名畫家李公麟白描作品〈山莊圖〉、明文徵明〈畫蘭竹〉、元張雨〈書上閒止徵君七言律詩〉，以及宋杜良臣〈致中一哥新恩中除賢弟尺牘〉四件重要古物。

《法華經》西元3世紀經絲路傳入中土，是故宮院藏佛教典籍中，數量最多的一部。《法華經》推崇寫刻佛經與造像，造就相當數量美術遺存，其中《觀世音菩薩普門品》講述觀世音菩薩「聞聲救苦」，對東亞佛教圈觀音信仰的盛行扮演重要角色。

「《法華經》及其美術特展」以國寶展件〈北魏釋迦牟尼佛〉、罕見宋元珍本、各種觀音變相，以及數位投影莫高窟第61窟等，呈現這部千餘年來激勵、感染東亞人心的佛典，以及它在美術上的成就。

新春初一到初六（2月1日至2月6日)憑門票，可獲以院藏伊斯蘭玉器設計的「『玉』見春天」口罩，兌換虎年斗方藏書票，口罩與斗方每日限量發送。大年初一書法家親書斗方，限量贈送觀眾；2日（初二)至5日（初五)每天有藝文表演，並有剪紙、版畫及招福虎DIY等親子活動。展覽活動訊息請上故宮南院官網或臉書查詢。

民國 張善子〈畫虎〉。圖／故宮南院提供
民國 張善子〈畫虎〉。圖／故宮南院提供
宋、遼〈玉龍紋盤〉。圖／故宮南院提供
宋、遼〈玉龍紋盤〉。圖／故宮南院提供
西周晚期 鄂侯簋（ㄍㄨㄟˇ)。圖／故宮南院提供
西周晚期 鄂侯簋（ㄍㄨㄟˇ)。圖／故宮南院提供
故宮南院處長彭子程（右六）上午偕同故宮書畫文獻處長林麗江、科長何炎泉等，在全新完工啟用的圖書館開記者會，說明三檔新展。記者魯永明／攝影
故宮南院處長彭子程（右六）上午偕同故宮書畫文獻處長林麗江、科長何炎泉等，在全新完工啟用的圖書館開記者會，說明三檔新展。記者魯永明／攝影
法華經 宋刊蘇寫本。圖／故宮南院提供
法華經 宋刊蘇寫本。圖／故宮南院提供
明文徵明畫蘭竹 軸。圖／故宮南院提供
明文徵明畫蘭竹 軸。圖／故宮南院提供
清翠玉白菜。圖／故宮南院提供
清翠玉白菜。圖／故宮南院提供

故宮南院 國寶 口罩

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