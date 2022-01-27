人氣國寶翰墨書畫法華經 故宮南院新春三展登場

嘉義縣故宮南院虎年新春，重磅推出三檔新展：「《法華經》及其美術特展」、「人氣國寶展」及「翰墨空間-故宮書畫賞析」，加上〈清翠玉白菜〉特別延展至大年初六（2月6日)，以精選國寶，陪觀眾過新年。

故宮南院處長彭子程上午偕同故宮書畫文獻處長林麗江、科長何炎泉等，在全新完工啟用的圖書館開記者會，說明三檔新展，人氣國寶展以過年團圓喜慶發想，由國寶展件唐玄宗〈鶺鴒頌〉引領「共敘天倫」主題，西周晚期〈鄂侯簋〉、北宋定窯〈白瓷劃花牡丹紋碟〉、清乾隆〈金胎畫琺瑯西洋人物杯、盤〉以及宋、遼〈玉龍紋盤〉，件件精彩；2月8日起清雍正〈琺瑯彩瓷五倫圖碗〉接續登場。

「翰墨空間-故宮書畫賞析」新亮相展件，除張大千胞兄張善子〈畫虎〉及清代女畫家陳書〈歲朝麗景〉等新春應景作品，另選展（傳)北宋著名畫家李公麟白描作品〈山莊圖〉、明文徵明〈畫蘭竹〉、元張雨〈書上閒止徵君七言律詩〉，以及宋杜良臣〈致中一哥新恩中除賢弟尺牘〉四件重要古物。

《法華經》西元3世紀經絲路傳入中土，是故宮院藏佛教典籍中，數量最多的一部。《法華經》推崇寫刻佛經與造像，造就相當數量美術遺存，其中《觀世音菩薩普門品》講述觀世音菩薩「聞聲救苦」，對東亞佛教圈觀音信仰的盛行扮演重要角色。

「《法華經》及其美術特展」以國寶展件〈北魏釋迦牟尼佛〉、罕見宋元珍本、各種觀音變相，以及數位投影莫高窟第61窟等，呈現這部千餘年來激勵、感染東亞人心的佛典，以及它在美術上的成就。