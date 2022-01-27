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書法家何炳儀辦話三國特展 將歌詞電影意境傳神入畫

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
何炳儀繪畫寫實表現手法的人像鮮活傳神，以蘇軾「赤壁懷古」詩詞發想，將周瑜和小喬入畫。圖／葫蘆墩文化中心提供
何炳儀繪畫寫實表現手法的人像鮮活傳神，以蘇軾「赤壁懷古」詩詞發想，將周瑜和小喬入畫。圖／葫蘆墩文化中心提供

以詩畫對應聞名，在藝術界獨樹一格的書法家何炳儀，善於從傳統底蘊中展現文字形意多樣性，自今天起至2月13日，於葫蘆墩文化中心舉辦「話三國」師生展，藉由歌詞或電影意境，勾勒描繪出對應的書藝線條與人物畫像，使書法作品貼近生活，歡迎民眾於春節假期前往欣賞。

何炳儀憑藉對詩詞文句的感覺作畫，並運用水墨加上工筆處理明暗，將畫作主角寫實呈現，並勾勒出神韻；如藉古詩創作的《孟夏、詠蟬、題戲荇鰷魚扇、蝸牛》系列小品，寫實畫筆細繪的金魚、綠蛙、蝸牛、秋蟬，栩栩如生、躍然紙上；另根據電視劇「三生三世十里桃花」插曲歌詞所創的《繁花》，則是以夫妻二人作為畫中主角，彰顯神情意態，足見藝術家的浪漫情懷。

葫蘆墩文化中心主任郭恬氳表示，何炳儀創作有別於一般藝術表現，不拘泥於古代詩詞，許多藉由歌詞或電影意境，勾勒描繪出對應的書藝線條與人物畫像。尤其何炳儀繪畫寫實表現手法的人像鮮活傳神，以蘇軾「赤壁懷古」詩詞發想，將周瑜和小喬入畫，非常吸睛。

何炳儀擅於篆、隸、楷、行、草書體，卻未曾學過現代水墨工筆畫。談起藝術之路，何回憶表示，當初僅覺得文字與圖畫的結合很引人注目，所以開始嘗試這種創作方式，便一路走到現在。

其夫人林曉蕙也在長期薰陶下，耳濡目染，特別書寫張猛龍碑筆意的杜甫《八陣圖》參展，筆力萬鈞，相當大氣；而學生黃云柔以電視劇《天官賜福》歌曲為主題創作，泥金小行草搭配寫意畫，將歌詞中情感表露無遺。

葫蘆墩文化中心提醒，為因應新冠疫情變化，請民眾入館參觀及參與活動時，均配合實聯制、量測體溫、雙手消毒、全程佩戴口罩、保持安全社交距離及禁止飲食等防疫措施，更多活動訊息詳情請洽官方網站查詢。

何炳儀藉古詩創作的《孟夏、詠蟬、題戲荇鰷魚扇、蝸牛》系列小品，寫實畫筆細繪的金魚、綠蛙、蝸牛、秋蟬，栩栩如生、躍然紙上圖／葫蘆墩文化中心提供
何炳儀藉古詩創作的《孟夏、詠蟬、題戲荇鰷魚扇、蝸牛》系列小品，寫實畫筆細繪的金魚、綠蛙、蝸牛、秋蟬，栩栩如生、躍然紙上圖／葫蘆墩文化中心提供

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