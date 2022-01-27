快訊

直播／今增本土+21例、境外43例 境外陽性率4.07%

高鐵延伸宜蘭站址選定「折衷案」！交通部：年後啟動環評

聽新聞
test
0:00 / 0:00

提早用香味招桃花！蘭蔻、亞曼尼推新女香 玫瑰好迷人

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
蘭蔻IDÔLE唯我香水／50ml／3,150元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻IDÔLE唯我香水／50ml／3,150元。圖／蘭蔻提供

雖然才準備要過農曆年，但一過完農曆年，馬上就是2月14日情人節的到來，沒情人的人，要努力招來好桃花，有另一半的人，也能送上迷人的香水，蘭蔻就推出全新玫瑰香調的IDÔLE唯我香水，展現新世代女性的獨立自主；GIORGIO ARMANI亞曼尼則有MY WAY淡香精深刻版，結合針對白色花香調與木質調，有著溫暖的氣氛。

新世代的女性，有著自信與無畏的精神，這也是蘭蔻全新IDÔLE唯我香水打造的靈感，讓女人「自己成為自己的偶像」，邀請3位調香師一起為新世代女性共同打造，並含有豐富層次的味道，包括柑橘果香調、迷人玫瑰花香調、廣藿香與白麝香等木質香調等。

IDÔLE唯我香水一開始以佛手柑、洋梨、香檸檬與粉紅胡椒，調和出清新的果香調；中調有土耳其玫瑰、五月玫瑰等，共有4種不同玫瑰的香味，以及小花茉莉的清新感，尾調則是麝香木質調。

GIORGIO ARMANI亞曼尼的MY WAY淡香精深刻版，將白色花香調，成為女人最深刻迷人的代表，更加強白色花香的層次，結合木質琥珀香調，呈現出女人溫潤、自信與溫暖感。

整體靈感來自義大利卡拉布里亞海岸，前調彷彿捧著一束橙花，並帶來義大利卡拉布里亞佛手柑的香氣，其中橙花香氣來自冷萃法萃取香氣，讓白色橙花的味道更甜美純淨；中調則是晚香玉原精與印度晚香玉，採用分子蒸餾法萃取，整體更有層次，讓人安神且能真實面對自我，後調為新喀里多尼亞檀香、馬達加斯加香草，綻放出動人自信。

GIORGIO ARMANI亞曼尼MY WAY淡香精深刻版／50ml／3,950元。圖／亞曼尼提供
GIORGIO ARMANI亞曼尼MY WAY淡香精深刻版／50ml／3,950元。圖／亞曼尼提供
亞曼尼與蘭蔻推出新女香。圖／品牌提供
亞曼尼與蘭蔻推出新女香。圖／品牌提供

義大利 蘭蔻

延伸閱讀

2022情人節玫瑰香水推薦：Jo Malone London、diptyque、蘭蔻、玫瑰心

Dior玫瑰盛開新品種 指間戒、單邊耳環混搭玩起來

閨蜜同款刺青Get！「搞怪超模」裸上身秀胸下玫瑰　另一半竟然在這位小天后身上

2022染髮推薦這五款！「藍黑色」顯白又免漂髮，「橘子棕」包你成為年末趴踢焦點！

相關新聞

同溫層 高級質感辦公場域

本案為高齡商辦大樓內單層改造，初勘室內型態方整、總計佔地面積逾180平方米，另根據主述律法諮詢的商業屬性和使用端需求，為場域進行高效能分區，包括兼具門面形象的接待櫃檯區、同仁辦公區和主管室、大會議室、兩間VIP接待室，以及附設高腳吧檯的沙發接待區等單元。

三井OUTLET福袋1.6折起 台中港加碼「伊布、神社」造景

過年遊逛OUTLET，為自己與家人挑選物美價廉的戰利品或者新春限定的品牌福袋，為虎年新春帶來快樂與驚喜。MITSUI O...

以「延續記憶中家的美好」為旨 打造現代人文風住宅

約 55 坪 30 年的老房子，裝載著屋主一家人的成長歷程，不過隨著娶妻生子後，三代同堂的居住需求變成了首要任務，因此屋主委託富億空間設計，試圖將屋主對家的記憶加以延續，打造更適合家庭成員一起居住、分享生活的美好住宅。

人氣國寶翰墨書畫法華經 故宮南院新春三展登場

嘉義縣故宮南院虎年新春，重磅推出三檔新展：「《法華經》及其美術特展」、「人氣國寶展」及「翰墨空間-故宮書畫賞析」，加上〈...

書法家何炳儀辦話三國特展 將歌詞電影意境傳神入畫

以詩畫對應聞名，在藝術界獨樹一格的書法家何炳儀，善於從傳統底蘊中展現文字形意多樣性，自今天起至2月13日，於葫蘆墩文化中...

展開一趟香氣療癒之旅 拜訪城市中的秘密森林

你知道嗎？香氣除了具備芳療效果，能夠潤澤肌膚，更可與藝術、文化及空間同頻共振，為五感生活補充嗅覺美學，舒緩情緒也滋養心靈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。