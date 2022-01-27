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提早用香味招桃花！蘭蔻、亞曼尼推新女香 玫瑰好迷人
雖然才準備要過農曆年，但一過完農曆年，馬上就是2月14日情人節的到來，沒情人的人，要努力招來好桃花，有另一半的人，也能送上迷人的香水，蘭蔻就推出全新玫瑰香調的IDÔLE唯我香水，展現新世代女性的獨立自主；GIORGIO ARMANI亞曼尼則有MY WAY淡香精深刻版，結合針對白色花香調與木質調，有著溫暖的氣氛。
新世代的女性，有著自信與無畏的精神，這也是蘭蔻全新IDÔLE唯我香水打造的靈感，讓女人「自己成為自己的偶像」，邀請3位調香師一起為新世代女性共同打造，並含有豐富層次的味道，包括柑橘果香調、迷人玫瑰花香調、廣藿香與白麝香等木質香調等。
IDÔLE唯我香水一開始以佛手柑、洋梨、香檸檬與粉紅胡椒，調和出清新的果香調；中調有土耳其玫瑰、五月玫瑰等，共有4種不同玫瑰的香味，以及小花茉莉的清新感，尾調則是麝香木質調。
GIORGIO ARMANI亞曼尼的MY WAY淡香精深刻版，將白色花香調，成為女人最深刻迷人的代表，更加強白色花香的層次，結合木質琥珀香調，呈現出女人溫潤、自信與溫暖感。
整體靈感來自義大利卡拉布里亞海岸，前調彷彿捧著一束橙花，並帶來義大利卡拉布里亞佛手柑的香氣，其中橙花香氣來自冷萃法萃取香氣，讓白色橙花的味道更甜美純淨；中調則是晚香玉原精與印度晚香玉，採用分子蒸餾法萃取，整體更有層次，讓人安神且能真實面對自我，後調為新喀里多尼亞檀香、馬達加斯加香草，綻放出動人自信。
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