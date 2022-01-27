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羅技限量虎年福箱、配件優惠4.9折起 消費滿額抽特斯拉

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全台指定5家門市推出限量500個「3C福虎福箱」，新春好運價2,022元，最高可獲得價值3,439元的Logitech商品。記者黃筱晴／攝影
全台指定5家門市推出限量500個「3C福虎福箱」，新春好運價2,022元，最高可獲得價值3,439元的Logitech商品。記者黃筱晴／攝影

除舊布新迎虎年，Logitech羅技祭出春節超級優惠活動，即日起至2月13日止，全系列數十款人氣商品推出驚喜超值優惠，同步推出限量500個「3C福虎福箱」，每個新春好運價2,022元，限定Logitech官方網路旗艦店、誠品站前快閃店、台北三創2F EcLife良興數位館和6F Logitech電競專賣店以及台中港三井Outlet店等5家門市購買，最高可獲得價值3,439元的Logitech商品。活動期間消費滿2,022元，憑發票登錄還有機會抽特斯拉Model 3乙台，迎接新年一次更新科技行頭！

Logitech春節優惠商品首推超熱銷「POP潮玩鍵鼠系列」，擁有時髦撞色設計與獨家EMOJI表情符號功能，POP KEYS無線機械式鍵盤虎年價只要2,290元、POP KEYS無線藍牙滑鼠更只要799元。另外，首次推出降價優惠的「MX Keys Mini智能無線鍵盤」也只要3,690元，於指定通路購買再送限量Logi Bolt USB接收器，都是學生、上班族必買推薦。

愛玩遊戲的民眾，也不能錯過Logitech G「PRO X Superlight無線輕量化滑鼠」，重量超輕，優惠價只要3,990元；Logitech G史上最輕的頭戴式電競耳機「G435輕量雙模無線藍牙耳機」，限定價則只要NT$2,290元。而專為賽車遊戲打造的「G923 賽車模擬方向盤」，是專業玩家犒賞自己的大禮，虎年驚喜價11,990元，還送變速器。

針對影音創作者、直播主、遠距會議需求，Blue XLR PRO電容式麥克風全系列買就送價值3,290元的限量高級金屬防噴罩；YETI X USB雪怪麥克風搭載Blue VO!CE錄音室等級的音效軟體，限量下殺只要5,990元。另外還有「Snowball USB雪球麥克風」、直播攝影機等都有優惠。

活動期間在指定通路門市購買Logitech、Logitech G、Logitech for Creators（Blue麥克風）等商品，不限消費金額，即可獲得虎虎生風春聯，單品消費滿2,690元，就送福虎吉祥紅包袋；購買Logitech G指定品項就送Logitech G 40週年紀念模型車。於全台45間指定新春門市消費還能享有限定加碼好康，購買MX系列商品就送新春刮刮樂，試試你的新年好手氣；購買任一款鍵盤送紓壓元寶發光吊飾、任一款滑鼠送虎虎生風鼠墊，贈品數量有限，送完為止。

Logitech羅技新春活動期間消費滿2,022元，憑發票登錄就有機會抽特斯拉Model 3乙台。圖／羅技提供
Logitech羅技新春活動期間消費滿2,022元，憑發票登錄就有機會抽特斯拉Model 3乙台。圖／羅技提供
限量500個「3C福虎福箱」內含多款3C周邊與新年好禮，盒蓋設計還能變身平板或筆電支架使用。記者黃筱晴／攝影
限量500個「3C福虎福箱」內含多款3C周邊與新年好禮，盒蓋設計還能變身平板或筆電支架使用。記者黃筱晴／攝影

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