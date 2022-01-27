鄭秀晶Krystal代言美照曝光！化身「畫報女神」飄仙氣還辣秀長腿

鄭秀晶Krystal日前宣布成為時尚品牌Charles & Keith的首位代言人，首波形象大片也正式曝光。不辱「畫報女神」的美名，Krystal在系列視覺中，依舊以高冷姿態，同時自帶仙氣的模樣，迷惑了粉絲們。

在新一季Charles & Keith形象大片曝光前，Krystal就曾預告「接下來的廣告拍攝，會置身一個色彩清新有趣的花卉世界中」。果然就如同她描述的一樣，系列廣告以各式花卉為背景，讓Krystal如同沉浸於春日陽光下的夢幻花園，高冷的外表，飄出滿滿仙氣。而且身穿一襲深色洋裝的Krystal搭配色彩鮮艷的春季包款，形成對比鮮明的畫面，更加烘托出這季單品充滿活力且恣意閃耀的姿態，也像是她時尚魅力一般，時刻散發著不失優雅的酷女孩氣質。

Krystal也透露「我最喜歡糖果色的Koa方扣肩背包，以霧面皮革搭配同色系的方形釦環重現出復古樣貌,經典的輪廓剪裁，可以很巧妙地為任 何裝扮注入獨特個性」。 而除了詮釋品牌新包款之外，Krystal還秀出長腿，展示帶有色彩斑斕繽紛的花卉圖案的涼鞋、厚底拖鞋和瑪莉珍鞋款。其中的Alex綁帶夾腳拖鞋，具有滿版印花圖騰，不論搭配裙裝還是褲裝皆能展現女性俏麗討喜的一面，因此讓Krystal也曾表示「這是我很喜愛的單品」。

鄭秀晶Krystal成為時尚品牌Charles & Keith的首位代言人，首波形象大片也正式曝光。圖／Charles & Keith提供

鄭秀晶Krystal成為時尚品牌Charles & Keith的首位代言人，首波形象大片也正式曝光。圖／Charles & Keith提供

鄭秀晶Krystal成為時尚品牌Charles & Keith的首位代言人，首波形象大片也正式曝光。圖／Charles & Keith提供

鄭秀晶Krystal成為時尚品牌Charles & Keith的首位代言人，首波形象大片也正式曝光。圖／Charles & Keith提供

鄭秀晶Krystal成為時尚品牌Charles & Keith的首位代言人，首波形象大片也正式曝光。圖／Charles & Keith提供

鄭秀晶Krystal成為時尚品牌Charles & Keith的首位代言人，首波形象大片也正式曝光。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith Aspen 抓皺單肩包1,790元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith Mae 釦帶厚底拖鞋1,690元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith Nori 瑪莉珍鞋1,890元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith單肩手提流浪包1,990元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith Koa方扣肩背包2,590元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith Alex綁帶夾腳拖鞋1,990元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith Koa方扣肩背包2,590元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith Aspen 抓皺單肩包1,790元。圖／Charles & Keith提供