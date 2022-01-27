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試手氣？Red Bull「能量麻將組」聽牌挑戰賽限定開打！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
想得到這組遊戲組？活動已從即日開始，先加入Red Bull Taiwan LINE官方帳號即可參加「聽牌挑戰」，當日最高分者就能獲得一組麻將遊戲組。圖 / Red Bull提供
想得到這組遊戲組？活動已從即日開始，先加入Red Bull Taiwan LINE官方帳號即可參加「聽牌挑戰」，當日最高分者就能獲得一組麻將遊戲組。圖 / Red Bull提供

新年試手氣？和家人朋友相聚、考驗記憶與邏輯的麻將是不少人的長假之選。能量飲料Red Bull特別於近期推出「新年能量麻將組」，只要參與品牌LINE官方帳號的線上「聽牌遊戲」，有機會獲得限量麻將組，同時Red Bull再找來恩熙俊、DJ賴皮Mr. Skin與網紅美麗本人搶先試打、留下一組趣味十足的宣傳視覺。

三人在試玩過程中紛紛表示，「正因為這副麻將的條子是用Red Bull設計，超考驗手感，今天就讓大家見識、見識真正的摸牌高手！」，恩熙俊則直呼能量麻將帶來好運：「今年要胡牌就靠這一組了！」原來整組Red Bull「新年能量麻將組」，將包含一付完整麻將與一瓶Red Bull。除了整體的色彩大量選用Red Bull瓶身的藍色為色彩主軸，還將逗趣的插畫圖案與Red Bull瓶身形狀融入牌面設計、成為另類的遊戲樂趣。

想得到這組遊戲組？活動已從即日開始，先加入Red Bull Taiwan LINE官方帳號即可參加「聽牌挑戰」，挑戰者需在三分鐘內完成麻將聽牌答題，當日最高分者就能獲得，每人每日限定挑戰一次、唯隔天可重新挑戰，麻將組全數限量20只，活動則將持續至2月6日為止。同時新年期間，Red Bull並於便利商店如7-Eleven統一超商、全家便利商店、萊爾富，量販通路如家樂福、大潤發、愛買，個別推出任買兩罐、四罐、使用折價券的不同優惠，優惠期間將依各通路公告為主。

麻將組將Red Bull能量飲料罐身融入變成牌型中的不同元素，格外逗趣。圖 / Red Bull提供
麻將組將Red Bull能量飲料罐身融入變成牌型中的不同元素，格外逗趣。圖 / Red Bull提供
Red Bull再找來恩熙俊、DJ賴皮Mr. Skin與網紅美麗本人搶先試打，留下了趣味十足的宣傳視覺。圖 / Red Bull提供
Red Bull再找來恩熙俊、DJ賴皮Mr. Skin與網紅美麗本人搶先試打，留下了趣味十足的宣傳視覺。圖 / Red Bull提供
整組Red Bull「新年能量麻將組」，將包含一付完整麻將、相當道具與一瓶Red Bull。圖 / Red Bull提供
整組Red Bull「新年能量麻將組」，將包含一付完整麻將、相當道具與一瓶Red Bull。圖 / Red Bull提供

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