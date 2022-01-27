試手氣？Red Bull「能量麻將組」聽牌挑戰賽限定開打！

新年試手氣？和家人朋友相聚、考驗記憶與邏輯的麻將是不少人的長假之選。能量飲料Red Bull特別於近期推出「新年能量麻將組」，只要參與品牌LINE官方帳號的線上「聽牌遊戲」，有機會獲得限量麻將組，同時Red Bull再找來恩熙俊、DJ賴皮Mr. Skin與網紅美麗本人搶先試打、留下一組趣味十足的宣傳視覺。

三人在試玩過程中紛紛表示，「正因為這副麻將的條子是用Red Bull設計，超考驗手感，今天就讓大家見識、見識真正的摸牌高手！」，恩熙俊則直呼能量麻將帶來好運：「今年要胡牌就靠這一組了！」原來整組Red Bull「新年能量麻將組」，將包含一付完整麻將與一瓶Red Bull。除了整體的色彩大量選用Red Bull瓶身的藍色為色彩主軸，還將逗趣的插畫圖案與Red Bull瓶身形狀融入牌面設計、成為另類的遊戲樂趣。