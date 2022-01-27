聽新聞
test
0:00 / 0:00
試手氣？Red Bull「能量麻將組」聽牌挑戰賽限定開打！
新年試手氣？和家人朋友相聚、考驗記憶與邏輯的麻將是不少人的長假之選。能量飲料Red Bull特別於近期推出「新年能量麻將組」，只要參與品牌LINE官方帳號的線上「聽牌遊戲」，有機會獲得限量麻將組，同時Red Bull再找來恩熙俊、DJ賴皮Mr. Skin與網紅美麗本人搶先試打、留下一組趣味十足的宣傳視覺。
三人在試玩過程中紛紛表示，「正因為這副麻將的條子是用Red Bull設計，超考驗手感，今天就讓大家見識、見識真正的摸牌高手！」，恩熙俊則直呼能量麻將帶來好運：「今年要胡牌就靠這一組了！」原來整組Red Bull「新年能量麻將組」，將包含一付完整麻將與一瓶Red Bull。除了整體的色彩大量選用Red Bull瓶身的藍色為色彩主軸，還將逗趣的插畫圖案與Red Bull瓶身形狀融入牌面設計、成為另類的遊戲樂趣。
想得到這組遊戲組？活動已從即日開始，先加入Red Bull Taiwan LINE官方帳號即可參加「聽牌挑戰」，挑戰者需在三分鐘內完成麻將聽牌答題，當日最高分者就能獲得，每人每日限定挑戰一次、唯隔天可重新挑戰，麻將組全數限量20只，活動則將持續至2月6日為止。同時新年期間，Red Bull並於便利商店如7-Eleven統一超商、全家便利商店、萊爾富，量販通路如家樂福、大潤發、愛買，個別推出任買兩罐、四罐、使用折價券的不同優惠，優惠期間將依各通路公告為主。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言